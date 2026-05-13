Mor als 74 anys la vedet Tania Doris

L'artista valenciana va protagonitzar nombrosos espectacles

Tania Doris en una imatge d'arxiu / EPC

La vedet Dolores Cano Barón – coneguda popularment com Tania Doris - ha mort als 74 anys, tal com han avançat diversos mitjans i ha confirmat l’ACN. Es tracta d’una de les darreres figures que van representar el gènere de la revista a l’estat espanyol. Des dels anys setanta l’artista valenciana va protagonitzar nombrosos espectacles i es va coronar com l’estrella principal del Teatre Apolo de Barcelona. Moltes de les aparicions les va fer acompanyada dels còmics Luis Cuenca i Pedro Peña. ‘¡Esta noche...sí!’, ‘Una rubia peligrosa’, ‘Seductora’, ‘La pícara reina’, ‘Deseada’ o ‘Taxi, al Apolo’ van ser diversos dels muntatges on va participar.

Pel que fa al cinema, va rodar una única pel·lícula el 1983: ‘Las alegres chicas de Colsada’, de Rafael Gil, que buscava portar l’èxit del gènere de la revista a la pantalla gran. El comiat es farà aquest divendres al tanatori de Les Corts de Barcelona.

