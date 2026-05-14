Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"
L'influencer manresà dedica un fragment de la seva nova cançó a polèmiques com la protagonitzada amb l'actriu i escriptora
Amb Lately, el manresà Àlex Tous ha debutat al món de la música exposant els problemes que li va provocar la seva última relació sentimental, però també afrontant "patacades", com fa referència en un fragment de la cançó. "Been through many defeats" (He passat per moltes derrotes). Una d'aquestes patacades va ser la discussió protagonitzada amb l'actriu i escriptora Juana Dolores en un pòdcast el febrer de l'any passat i que Tous continua tenint ben present. "Allò em va fer madurar".
Sobre Dolores, l'influencer Bagenc és contundent: "No sé com li donen veu a la televisió pública. Aquesta dona és maleducada. Va sortir a TV3 dient que tant de bo li caigués un meteorit al fill de **** d'en Trias, quan era alcalde de Barcelona. Com? No ho entenc. Com pot ser que una persona vagi a TV3 i inciti que matin l'alcalde de Barcelona públicament? M'explota el cap".
L'origen del conflicte entre Tous i l'artista del Prat de Llobregat es remunta al 3 de febrer del 2025. Tots dos van ser convidats per aportar els seus punts de vista oposats en una conversa del pòdcast de La Turra titulada "Torna la consciència de classe?". La tensió hi va ser present des de la primera pregunta, que tractava sobre amb quina classe s'identificaven cadascú d'ells. Dolores va escollir "proletariat" i Tous, "amb la que li costa arribar a final de mes". La resposta no va agradar a l'escriptora, que el va acusar d'estar mentint o ser un ignorant.
"D'una gravació d'una hora i quart van deixar 35 minuts de talls manipulats"
Sobre aquell pòdcast, Tous assegura que, de l'hora i quart que va durar la gravació, només en van deixar "35 minuts de talls manipulats", muntats amb l'objectiu de fer-lo "quedar malament". "És molt fàcil: tallen frases perquè sonis malament", lamenta. I explica que arran de la intervenció de Dolores i d'un altre vídeo d'ell mateix opinant sobre l'ocupació li van fer guanyar molt mala imatge a les xarxes socials, amb comentaris negatius que el van portar a plantejar-se moltes vegades si "el que creia era correcte". També afegeix: "La gent no em coneixen realment. A casa, tots som molt humils i molt bona gent". A Lately, en parla. "Sé que exposo molt la meva vida, però vosaltres no em coneixeu", diu la cançó.
