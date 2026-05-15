Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
El protagonista de “La que se avecina” recorda els seus durs inicis a Madrid i l’ajuda rebuda del músic Dani Martín
Irene Pérez Toribio
Després de viure la primera etapa de la seva vida a Còrdova, l’actor Fernando Tejero va decidir traslladar-se a Madrid per provar sort en el món del teatre. Allà, qui ara és un dels actors més famosos del nostre país, no ho va tenir gens fàcil, ja que si la indústria de la interpretació es caracteritza per alguna cosa, és pels seus inicis difícils.
“Jo vivia en una pensió al carrer Doctor Cortezo que em costava mil pessetes la nit i la veritat és que era una pensió decadent amb una habitació que donava a un pati interior per on pujava una olor de calamars...”, explicava l’actor sobre els seus primers mesos a la capital a la periodista Marta Torres durant una entrevista per a ‘El Faro’.
Un amic, un bitllet i una llar
Durant la seva formació a l’Escola d’Art Dramàtic de la capital, Tejero va conèixer Dani Martín, qui acabaria sent líder i vocalista d’El Canto del Loco abans d’iniciar la seva carrera en solitari. Avui, mentre recorda els seus primers projectes, l’actor reconeix que Dani és molt més que un amic, i revela que va ser ell qui el va ajudar a sortir d’aquella pensió, oferint-li allotjament a casa dels seus pares.
“Dani era company meu de classe i un dia es va presentar a la pensió”, recorda Tejero. “Ja hi havia vingut amb mi en alguna ocasió perquè sortíem de classe i jo anava a deixar la bossa o qualsevol cosa a la pensió. Suposo que ell va veure aquella pensió i no li semblava bé que el seu amic estigués allà.”
En l’entrevista per a Cadena SER, Tejero explicava com, convençut d’això, el cantant el va sorprendre plantant-se davant de la seva habitació amb un bitllet de 10.000 pessetes: “Li havia donat la seva mare per a mi, i em va dir que anés a viure amb ells a Algete.” Així, Fernando Tejero es va traslladar a casa de Dani amb els seus pares i la seva germana durant una llarga temporada.
“Em vaig sentir com un fill més”, explicava mentre recordava com els pares del cantant compraven regals als seus fills i ell també rebia el seu. I és que, tot i que avui dia continuen mantenint una gran amistat, tal com tots dos han reconegut en diverses ocasions, per a Tejero aquell temps a la capital no només li va donar un amic, sinó també “una segona família”.
