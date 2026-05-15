Famosos
Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: "Vaig perdre al voltant de deu quilos"
Una de les cares més conegudes de la televisió nacional gràcies a la seva participació a "La Revuelta" explica la seva rutina diària
Xavi Espinosa
Marcos Martínez, conegut com a Grison, és un dels col·laboradors més destacats de "La Revuelta". El col·laborador destaca pel seu humor i per la seva habilitat en el "beatbox", que el va convertir en campió mundial del prestigiós Boss LoopStation Contest. Més enllà de la seva presència en pantalla, la seva història personal mostra un recorregut molt divers abans d’assolir la fama.
Abans de dedicar-se al món de l’espectacle, va treballar en feines tan diferents com xurrer o socorrista, mentre desenvolupava en paral·lel la seva passió per la música i el beatbox, disciplina en què va arribar a destacar a escala internacional.
Un canvi físic brutal
Però una cosa que poca gent sap és que va experimentar una transformació física notable, perdent 10 kg (de 87 kg a 77 kg) i millorant la seva forma física per aparèixer a la portada de Men's Health. La seva rutina va incloure exercici diari i millora de la nutrició.
Després de diversos mesos de Reto Men's Health, el beatboxer va deixar clar que amb esforç, constància i treball dur es pot arribar a qualsevol lloc. "Entrena amb molta intensitat, seguint el pla al detall i no descansa ni al gimnàs ni a casa", va explicar Aarón Santos, expert en fitness.
Una etapa de definició excessiva, sense deixar de tenir capricis
En un període relativament curt va aconseguir perdre prop de deu quilos, un canvi assolit gràcies a la combinació d’exercici constant, millor alimentació i una disciplina més gran en la seva rutina diària. En l’àmbit de l’alimentació, va adoptar un enfocament més equilibrat sense caure en restriccions extremes. Va començar a prioritzar aliments frescos, control de porcions i opcions més nutritives, tot i que sense eliminar del tot petits plaers com la xocolata negra, que continua consumint de manera moderada.
Durant el seu procés de transformació física, el nutricionista Roberto Oliver li va proposar dues alternatives diferents per esmorzar: una de gust dolç i una altra de perfil salat.
La versió dolça estava composta per cafè amb llet, civada amb un toc d’edulcorant i mel, a més d’un o dos ous i uns 20 grams de fruita seca. Es tracta d’una combinació que proporciona energia, ajuda a mantenir la sacietat i aporta una quantitat interessant de proteïnes per començar la jornada.
D’altra banda, l’opció salada incloïa cafè amb llet acompanyat d’una torrada de pa integral amb tomàquet i alvocat, a la qual es podien afegir aliments com gall dindi, pernil, ou o tonyina.
Malgrat aquests plans més controlats, el madrileny no ha deixat completament de banda els seus gustos personals, ja que continua permetent-se un petit caprici: la xocolata negra amb un 80% de cacau.
La seva rutina esportiva també es va tornar més exigent i constant, amb entrenaments gairebé diaris que combinen treball de força, resistència i exercicis funcionals. Va incorporar moviments propis de disciplines com el cross training, amb l’objectiu de millorar la seva condició física global i no només l’estètica. "Feia tres o quatre anys que entrenava mig fort, però fer-ho amb professionals li va permetre ordenar les seves rutines i entendre què necessitava el seu cos".
A més dels canvis visibles, el mateix artista ha reconegut que aquesta nova forma de vida ha tingut un impacte positiu en el seu benestar mental. Ha assenyalat en diverses ocasions que l’activitat física l’ha ajudat a reduir episodis d’ansietat i a millorar la qualitat del son, culminant una transformació que va molt més enllà del físic.
