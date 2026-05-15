Jay Cardiello, entrenador de Jennifer Lopez (56 anys), revela quin és l'exercici més efectiu i senzill per a enfortir el core
L'entrenador personal de Jennifer Lopez, Jay Cardiello, ha revelat quin és el seu exercici favorit si es vol enfortir el core en poc temps.
Alex Pareja
Jay Cardiello, entrenador de confiança de Jennifer Lopez, ha tornat a posar el focus en un exercici tan bàsic com potent: la planxa. Per al preparador físic, no fa falta material ni complicades rutines per a treballar de veritat la zona mitjana del cos.
Segons indica l'expert, n'hi ha prou amb sostenir el cos en una posició estable i mantenir la tensió adequada durant uns segons. La idea pot semblar senzilla, però precisament aquí resideix la seva força: activa molts més músculs dels que un imagina i ho fa de manera eficient, sense dependre de màquines ni accessoris.
Un bàsic que activa tot el cos
Cardiello defensa aquest exercici perquè no es limita a treballar l'abdomen de forma aïllada. En mantenir el cos en una posició estable i alineada, també intervenen les espatlles, l'esquena, els glutis i la musculatura que ajuda a sostenir la postura.
Per això la planxa s'ha convertit en una de les fórmules més completes per a reforçar el core, millorar el control corporal i guanyar estabilitat tant en l'entrenament com en la vida diària. La clau no està a aguantar durant minuts interminables, sinó a mantenir una bona tècnica durant el temps suficient perquè el cos rebi un estímul real.
Amb breus repeticions diàries, aquest exercici pot ajudar a enfortir la zona mitjana de manera progressiva, sense necessitat de material i sense complicacions innecessàries. Una de les raons per les quals la planxa continua sent tan recomanada és que reparteix l'esforç de manera equilibrada.
Per què funciona tan bé
A diferència d'altres exercicis centrats només en la part frontal de l'abdomen, aquí també s'exigeix treball a la zona lateral i posterior del tronc. Això la converteix en una opció molt interessant per a protegir l'esquena, millorar la postura i transferir aquesta força a altres moviments del dia a dia.
A més, la seva versatilitat fa que pugui adaptar-se a gairebé qualsevol persona. Es pot fer donant suport als genolls, reduint el temps d'execució o incorporant variants dinàmiques quan ja existeix més control. Aquesta facilitat per a ajustar-la a diferents nivells explica per què continua apareixent en rutines d'entrenadors i especialistes en fitness.
