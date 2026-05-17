Seccions

Gastronomia

Barqueta de piripi: així és la recepta de la tapa que ha conquerit Rosalía i que es pot fer en 15 minuts

Aquest entrepà domina els bars i les cerveseries de Sevilla des de fa més de 60 anys

Rosalía als Latin Grammy Awards 2023 (Sevilla, Andalusia). / Sergio R Moreno / GTRES

Goundo Sakho

Rosalía torna a ocupar els titulars. Dissabte passat, la cantant va viatjar a Sevilla per actuar al costat de l’Orquestra Filharmònica en un espectacle gratuït, a la vora del riu Guadalquivir, amb la col·laboració de Netflix. No obstant això, la nit anterior al concert, va demanar que li permetessin fer una visita especial al local de la Bodeguita Antonio Romero per tastar una de les barquetes més típiques de la capital andalusa: el piripi.

Segons ha compartit el restaurant a través d’Instagram, l’artista va tastar l’emblema de la casa i va donar el seu veredicte amb un demolidor "està molt bo". Els fans es van congregar a les portes del local per veure la cantant i demanar-li fotografies i autògrafs. Poc després de la seva partida, la Bodeguita va pujar una imatge agraint la visita a la cantant catalana: "Gràcies per triar-nos per assaborir la nostra cuina. Aquí tens casa teva sempre que vulguis tornar per un ‘Piripi’!".

¿Què és el piripi?

El piripi és un entrepà fet a base de filets de cinta de llom de porc i bacó, que s’acompanya amb formatge, tomàquet tallat a rodanxes i una maionesa d’all —que no s’ha de confondre amb l’allioli, la barreja d’allioli—, que aporta un sabor intens al pa. Juntament amb el serranito (l’entrepà de llom, pernil i pebrot), la pringá (la barqueta de carns d’olla) i el peix fregit, és una de les tapes que més se serveixen als bars i les cerveseries sevillanes.

Segons explica el restaurant d’empanades Breadsquare, "el piripi no va néixer d’un llibre de cuina ni d’un xef amb estrella": va néixer a la barra de la Bodeguita de Antonio Romero, un negoci familiar originat a l’antic mercat de la Encarnación. Després que fos inaugurat per Don Antonio Romero Hijón, als anys 60, la seva família va mantenir l’establiment al carrer General Polavieja i avui continua al carrer Harinas, al centre de la capital, sota el comandament del seu fill, Pedro Romero.

"El resultat va ser tan rodó que aviat va deixar de ser “una barqueta més” per convertir-se en un emblema del tapeo sevillà", destaca Breadsquare. Tanmateix, el més curiós de tot és que ningú sap d’on va sorgir el nom d’aquest plat estrella.

¿Com fer piripi sevillà?

Fer piripi no pot ser més senzill. El truc és fer servir productes d’una qualitat excel·lent: una bona carn cuinada a foc fort i una maionesa preparada a casa. Aquesta recepta rendeix perfectament per a dues persones i no t’ocuparà més de 15 minuts.

Ingredients:

  • 2 panets (tipus mollet o viena)
  • 2 filets fins de llom de porc
  • 2 llesques de bacó
  • 2 llesques de formatge (tipus gouda o havarti)
  • 2 rodanxes de tomàquet natural
  • 2 culleradetes de maionesa d’all (1 ou, un gra d’all, 250 mil d’oli d’oliva verge extra, vinagre o llimona i julivert)
  • Sal i pebre negre al gust
  • Oli d’oliva verge extra

Passos:

  1. Prepara la maionesa d’all: en un got de batedora o 'minipimer', trenca-hi un ou i afegeix-hi oli, un raig de vinagre o llimona, sal i un gra d’all pelat i trossejat. Bat els ingredients a velocitat baixa fins que la barreja estigui ben integrada. Després, afegeix-hi el julivert i torna a batre fent moviments suaus, ascendents i descendents.
  2. Prepara el llom: salpebra els filets per tots dos costats. Escalfa una paella amb unes gotes d’oli d’oliva i daura els filets durant dos minuts per cada costat.
  3. Prepara el bacó: a la mateixa paella, cuina les llesques fins que estiguin daurades i cruixents.
  4. Munta l’entrepà: col·loca primer el llom, després el bacó, el formatge i el tomàquet. Afegeix una culleradeta de maionesa sobre el tomàquet. Tanca la barqueta i gratina-la al forn o a la paella (amb una tapa) fins que el formatge es fongui.

