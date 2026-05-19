Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’
El col·laborador de ‘D Corazón’ explica que diversos jugadors haurien llogat una casa a l’illa per viure “el seu propi reality” amb dones
Marisol Plaza Sánchez
Javi Hoyos ha deixat un dels moments més comentats del seu pas per ‘Al cielo con ella’, el programa de RTVE presentat per Henar Álvarez. El comunicador, conegut per les seves informacions sobre famosos, influencers i televisió, va parlar al programa de La 1 sobre els límits del món del cor, les pressions que rep de personatges coneguts i alguns episodis relacionats amb futbolistes. RTVE va anunciar la seva visita al programa juntament amb Pepa Bueno i Leonor Watling, i l’episodi complet està disponible a RTVE Play amb data d’emissió del 12 de maig de 2026.
Un dels moments més cridaners va arribar quan Hoyos va parlar d’una suposada vila a Eivissa a la qual, segons va explicar, hi anirien futbolistes per recrear una experiència similar a la de ‘La isla de las tentaciones’.
“Tu saps que hi ha una vila de les temptacions a Eivissa on van molts futbolistes per recrear, per imaginar-se el que passa al programa amb noies?”, va dir el comunicador durant la conversa.
“Ho viuen com si fos el seu propi reality”
Segons va relatar Javi Hoyos, la informació li hauria arribat fa temps a través d’una persona que el va avisar del que suposadament passava en aquella casa. El col·laborador va explicar que alguns futbolistes llogarien la vila i hi anirien amb noies per viure una experiència privada inspirada en el famós reality de parelles.
“Ells són molt fans de tots els realities i dels programes”, va comentar Hoyos, abans d’afegir que, segons li van dir, els jugadors “ho viuen com si fos el seu propi reality, la seva experiència apartats de tothom”.
El comunicador no va donar noms ni va identificar cap futbolista, però sí que va assegurar que després d’explicar aquella història va rebre un missatge d’un d’ells demanant-li que eliminés el vídeo.
El missatge d’un futbolista després de publicar el vídeo
L’anècdota va pujar de to quan Hoyos va explicar el motiu pel qual, segons ell, aquell jugador volia que esborrés el contingut. En un primer moment, la conversa apuntava que podia ser perquè tenia parella, però el col·laborador va matisar que la raó era una altra.
Segons el seu relat, el futbolista no volia que se sabés perquè hauria mentit al seu equip sobre el destí real del viatge. “Els havia dit al seu equip que anaven de viatge cultural a un altre país”, va explicar Hoyos, mentre al plató reaccionaven amb sorpresa.
Ibiza, realities i futbolistes: una combinació viral
La història ha generat especial interès per la combinació d’elements: Eivissa, futbolistes, una vila privada i una dinàmica inspirada en un dels realities més populars de la televisió. Tanmateix, Hoyos no va oferir noms, dates concretes ni proves públiques durant l’entrevista, de manera que la informació queda emmarcada en el relat que va compartir al programa.
El que sí que sembla clar és que l’anècdota encaixa amb el to de l’espai d’Henar Álvarez, que combina entrevistes, humor i confessions televisives. En aquest cas, Javi Hoyos va tornar a demostrar per què s’ha convertit en una de les veus més seguides del “salseig” nacional.
