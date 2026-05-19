María, filla de Pep Guardiola: “El meu pare i jo fem broma dient que he heretat la seva tossuderia”
La filla del tècnic de Santpedor revela que ha viscut en vuit països diferents
Andrea Riera
El santpedorenc Pep Guardiola és una de les figures més influents del futbol mundial, tant per la seva etapa com a jugador com per la seva trajectòria com a entrenador. Al seu costat i al de la empresària manresana Cristina Serra, la seva filla gran, María Guardiola, ha crescut sota el focus mediàtic, tot i que ha construït una identitat pròpia allunyada de les banquetes i més vinculada a la moda i a les xarxes socials.
María va néixer a Barcelona el 2001 i ha crescut amb una vida marcada pels canvis continus de país, ja que estava condicionada per la carrera del tècnic català: “El meu pare ja jugava quan vaig néixer. Tots els nostres moviments s’han centrat en la seva carrera”, va declarar en una entrevista per a Vanity Fair.
Ella mateixa ho va resumir de manera clara: “Vaig néixer a Barcelona i he viscut a Roma, Brescia, Qatar, Mèxic, Nova York, Munic, Manchester i ara a Londres. Precisament aquest dimarts, mitjans britànics han avançat que el tècnic bagenc podria deixar el Manchester City. Em sento increïblement agraïda per les experiències que he tingut. Encara que de vegades va ser un repte, els meus pares van facilitar les transicions i ens van ajudar als meus germans i a mi a aprofitar les oportunitats”.
Una vida plena de canvis
Un dels canvis més durs va arribar durant l’adolescència, quan va haver de deixar enrere amics i començar de zero en un altre país: “Va ser la transició més difícil, ja que tenia bons amics a Munic i vaig haver de començar de nou. Adaptar-me al nou sistema escolar va fer que encara fos més difícil encaixar”.
María té clar que el futbol ha marcat la seva vida i li ha permès gaudir de la seva família: “En molts sentits, la meva família i jo devem la nostra vida i oportunitats a aquest esport i, per descomptat, al talent excepcional i la passió del meu pare (...) Seguir-lo per tot el món per veure partits em va generar records especials i va unir molt la família”.
A més, la influencer va reflexionar sobre com la figura del seu pare ha marcat la seva manera de veure el món i el seu caràcter: “El meu pare i jo fem broma dient que he heretat la seva tossuderia. Quan ens proposem alguna cosa, la perseguim amb visió de túnel fins a aconseguir-la”.
La jove també va destacar la importància de l’equilibri emocional que li van transmetre a casa: “Els meus pares sempre m’han aconsellat que trobi allò que m’apassiona. M’animen a provar coses noves, a acceptar el fracàs i a continuar buscant fins a trobar la meva vocació. També em recorden que a la vida el més important és estimar i ser estimat”.
