Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
El Manchester City anunciarà aquest cap de setmana la sortida del tècnic de Santpedor, el millor entrenador de la història ‘skyblue’ i, segons The Sun, està sondejant el mercat immobiliari de la capital catalana
Xavi Espinosa
Pep Guardiola posarà fi a una etapa històrica de deu temporades al capdavant del Manchester City, una de les més exitoses que es recorden en el futbol europeu recent. El conjunt ‘cityzen’ farà l’anunci oficial en els pròxims dies tot i que el tècnic de Santpedor té contracte vigent fins al juny del 2027.
Sis Lligues, una Champions, una Supercopa d’Europa, un Mundial de Clubs, tres FA Cup, cinc Carabao Cup i tres Community Shield. Aquest és el llegat que deixarà el tècnic de Santpedor un cop acabi la temporada. Tancarà la carpeta amb un doblet de copes estatals, a l’espera del desenllaç de la Premier League, ara mateix pràcticament en mans de l’Arsenal.
S’ha especulat molt sobre el futur de qui també és llegenda del Barça i sona com a principal candidat a dirigir la selecció italiana de futbol. Sembla que està fet i que és a les seves mans decidir si fitxa per l’‘Azzurra’ després de l’estiu o si espera al 2027 per gaudir d'un any sabàtic.
Una mansió per a ell i per als seus fills
En el terreny familiar, Guardiola s'hauria fixat en una luxosa propietat de 15 milions d’euros a Barcelona, on tindria pensat instal·lar-se per viure-hi amb la seva família, després d’anys a Alemanya i Anglaterra. El sentiment d’arrelament del Santpedorenc amb Catalunya és innegociable, i la capital catalana és el lloc ideal un cop acabi cicle del Manchester City.
La casa és d’obra nova, disposa de piscina, vistes al mar, gimnàs i jacuzzi, i està situada al barri de Pedralbes. A més, es troba a només 100 metres de la residència conjugal que compartia amb la seva exdona, la manresana Cristina Serra.
Guardiola i l’empresària tenen tres fills ja adults: Maria (de 25 anys), Màrius (de 23 anys) i Valentina (de 18 anys). Durant la seva etapa al capdavant del City, el tècnic de Santpedor ha estat instal·lat a ‘Deansgate CitySuites’, al centre de Manchester.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols