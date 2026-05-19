Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a ManresaJonathan Andic en llibertatEutanàsiaSara Roy canta RosalíaZapateroÀuria FranchLínia orbital ferroviària
instagramlinkedin

Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”

El fill d’Isak Andic ha estat detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató

Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”

Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment” / EPC

Regió7

Manresa

La detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi tèxtil Mango i l’home més ric de Catalunya, culmina gairebé un any i mig d’investigacions en què els Mossos d'Esquadra han analitzat des del telèfon mòbil fins a l’entorn del sospitós. La Fiscalia ha sol·licitat presó eludible amb una fiança d’1 milió d’euros i el Ministeri Fiscal demana compareixences setmanals al jutjat, així com la retirada del passaport i la prohibició d’abandonar el territori nacional.

Els Mossos d'Esquadra basen les seves sospites en certes incongruències que van apreciar en les dues declaracions que va prestar Jonathan Andic després de la mort del seu pare —per exemple, sobre el lloc on era quan va caure, on va aparcar o si va fer fotos durant l’excursió— i en les circumstàncies de la caiguda del fundador de Mango, en un camí on creuen que és difícil que un cos pugui precipitar-se sense que s’hi exerceixi certa força.

Isak Andic va morir el 14 de desembre de 2024, als 71 anys, en precipitar-se des d’una alçada de 150 metres en una excursió amb el seu fill gran per visitar les coves de salnitre de Collbató, una ruta que transcorre pel massís de Montserrat sense grans dificultats, apta fins i tot per a famílies amb nens. Aquest cas ha deixat infinites incògnites, per la qual cosa la població són moltes persones qui a les xarxes socials ja ha demanat que aquest cas aparegui a la popular sèrie Crims.

“Un detingut no és culpable”

El conductor de Crims, Carles Porta, ja ha donat les seves primeres impressions sobre el cas en una publicació a la xarxa social “X”. “És clar que intentarem fer el cas Andic, però ara no és el moment”, ha indicat al seu compte personal. “Mentrestant, permeteu-me recordar que un detingut no és culpable, encara que l’enviïn a presó. Cal un judici i una sentència. Hem d’esperar i veure com evoluciona tot això”, ha afegit.

Notícies relacionades

Un portaveu autoritzat de la família ha remarcat que la col·laboració de Jonathan Andic amb les autoritats en la investigació per la mort del seu pare “ha estat i serà màxima”. En un comunicat enviat als mitjans, la família insisteix que “no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
  2. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  3. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  4. La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
  5. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  6. Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
  7. El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
  8. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols

Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”

Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”

Neix l’entitat Pubillatge de Vilanova del Camí per impulsar la tradició entre els joves

Neix l’entitat Pubillatge de Vilanova del Camí per impulsar la tradició entre els joves

Totes les mesures que ha pactat el Govern per aprovar els pressupostos del 2026

Totes les mesures que ha pactat el Govern per aprovar els pressupostos del 2026

Ja és oberta la convocatòria dels guardons populars de la Nit del Comerç: proposa la teva botiga preferida

Ja és oberta la convocatòria dels guardons populars de la Nit del Comerç: proposa la teva botiga preferida

Creu Roja Anoia i el Banc de Queviures impulsen una nova edició de l’Operació Primavera

Creu Roja Anoia i el Banc de Queviures impulsen una nova edició de l’Operació Primavera

Un pare pot paralitzar l’eutanàsia del seu fill? El Suprem fixa criteri aquesta setmana amb el cas del Francesc

Un pare pot paralitzar l’eutanàsia del seu fill? El Suprem fixa criteri aquesta setmana amb el cas del Francesc

L'OTAN confirma que els Estats Units retiraran 5.000 soldats desplegats a Europa

L'OTAN confirma que els Estats Units retiraran 5.000 soldats desplegats a Europa

Una família denuncia que la Guàrdia Urbana de Manresa va reduir un menor "de manera agressiva"

Una família denuncia que la Guàrdia Urbana de Manresa va reduir un menor "de manera agressiva"
Tracking Pixel Contents