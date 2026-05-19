Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
El fill d’Isak Andic ha estat detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
Regió7
La detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi tèxtil Mango i l’home més ric de Catalunya, culmina gairebé un any i mig d’investigacions en què els Mossos d'Esquadra han analitzat des del telèfon mòbil fins a l’entorn del sospitós. La Fiscalia ha sol·licitat presó eludible amb una fiança d’1 milió d’euros i el Ministeri Fiscal demana compareixences setmanals al jutjat, així com la retirada del passaport i la prohibició d’abandonar el territori nacional.
Els Mossos d'Esquadra basen les seves sospites en certes incongruències que van apreciar en les dues declaracions que va prestar Jonathan Andic després de la mort del seu pare —per exemple, sobre el lloc on era quan va caure, on va aparcar o si va fer fotos durant l’excursió— i en les circumstàncies de la caiguda del fundador de Mango, en un camí on creuen que és difícil que un cos pugui precipitar-se sense que s’hi exerceixi certa força.
Isak Andic va morir el 14 de desembre de 2024, als 71 anys, en precipitar-se des d’una alçada de 150 metres en una excursió amb el seu fill gran per visitar les coves de salnitre de Collbató, una ruta que transcorre pel massís de Montserrat sense grans dificultats, apta fins i tot per a famílies amb nens. Aquest cas ha deixat infinites incògnites, per la qual cosa la població són moltes persones qui a les xarxes socials ja ha demanat que aquest cas aparegui a la popular sèrie Crims.
“Un detingut no és culpable”
El conductor de Crims, Carles Porta, ja ha donat les seves primeres impressions sobre el cas en una publicació a la xarxa social “X”. “És clar que intentarem fer el cas Andic, però ara no és el moment”, ha indicat al seu compte personal. “Mentrestant, permeteu-me recordar que un detingut no és culpable, encara que l’enviïn a presó. Cal un judici i una sentència. Hem d’esperar i veure com evoluciona tot això”, ha afegit.
Un portaveu autoritzat de la família ha remarcat que la col·laboració de Jonathan Andic amb les autoritats en la investigació per la mort del seu pare “ha estat i serà màxima”. En un comunicat enviat als mitjans, la família insisteix que “no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes”.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols