Activitat física
Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente, revela la seva rutina d’entrenament: "Entrenar poc, però entrenar bé"
La influencer comparteix com ha convertit l’eficiència en l’eix de la seva filosofia fitness
Mariona Carol
Patricia Noarbe, coneguda com a Paddy, ha consolidat una comunitat fidel a xarxes socials gràcies a un estil de vida que combina exercici, benestar mental i hàbits saludables.
Més enllà de ser la parella del futbolista de l’Atlètic de Madrid Marcos Llorente, l'influencer ha construït la seva pròpia identitat a les xarxes, on mostra rutines funcionals, disciplina i una visió realista de l’entrenament.
Una rutina basada en l’eficiència
Paddy ha adoptat disciplines com el Hyrox, un entrenament que barreja cursa amb exercicis de força i resistència. El seu enfocament s’allunya de les sessions interminables de gimnàs i aposta per entrenaments curts, eficaços i adaptats a un ritme de vida exigent.
En la seva última publicació, l'influencer va sorprendre en revelar que només dedica tres hores setmanals a l’exercici, però amb una concentració absoluta: "Els entrenaments més efectius de la meva vida. Fa un any que entreno només 3 hores per setmana, però amb eficàcia i concentració absoluta, i com a resultat em sento forta, àgil i poderosa. EFFICIENCY IS INTELLIGENT LAZINESS (L’eficiència és mandra intel·ligent)", va afirmar.
Un estil de vida compartit amb Marcos Llorente
La parella, que es va casar el 2023 a Mallorca després de més d’una dècada junts, ha fet dels hàbits saludables un pilar comú.
Tots dos promouen rutines equilibrades que integren exercici, alimentació conscient i benestar emocional. La recent arribada d’Amor, la seva primera filla, ha afegit una nova dimensió a la seva organització diària, reforçant la importància de la planificació i l’eficiència.
Inspiració per a una nova manera d’entrenar
El missatge de Paddy "entrenar poc, però entrenar bé" connecta amb una tendència creixent en el món del fitness: prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat.
El seu enfocament demostra que és possible assolir un estat físic òptim sense dedicar hores interminables a l’esport, sempre que hi hagi disciplina, intenció i una estructura clara.
La seva publicació s’ha convertit en un exemple per a qui busca integrar l’exercici en una vida real, amb feina, família i responsabilitats, sense renunciar al benestar personal.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43