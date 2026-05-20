Cases de colòniesConcentració contra el racismeAgressió a ManresaJonathan Andic en llibertatEutanàsiaSara Roy canta RosalíaLínia orbital ferroviària
Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente, revela la seva rutina d’entrenament: "Entrenar poc, però entrenar bé"

La influencer comparteix com ha convertit l’eficiència en l’eix de la seva filosofia fitness

Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente. / SPORT

Mariona Carol

Patricia Noarbe, coneguda com a Paddy, ha consolidat una comunitat fidel a xarxes socials gràcies a un estil de vida que combina exercici, benestar mental i hàbits saludables.

Més enllà de ser la parella del futbolista de l’Atlètic de Madrid Marcos Llorente, l'influencer ha construït la seva pròpia identitat a les xarxes, on mostra rutines funcionals, disciplina i una visió realista de l’entrenament.

Una rutina basada en l’eficiència

Paddy ha adoptat disciplines com el Hyrox, un entrenament que barreja cursa amb exercicis de força i resistència. El seu enfocament s’allunya de les sessions interminables de gimnàs i aposta per entrenaments curts, eficaços i adaptats a un ritme de vida exigent.

En la seva última publicació, l'influencer va sorprendre en revelar que només dedica tres hores setmanals a l’exercici, però amb una concentració absoluta: "Els entrenaments més efectius de la meva vida. Fa un any que entreno només 3 hores per setmana, però amb eficàcia i concentració absoluta, i com a resultat em sento forta, àgil i poderosa. EFFICIENCY IS INTELLIGENT LAZINESS (L’eficiència és mandra intel·ligent)", va afirmar.

Un estil de vida compartit amb Marcos Llorente

La parella, que es va casar el 2023 a Mallorca després de més d’una dècada junts, ha fet dels hàbits saludables un pilar comú.

Tots dos promouen rutines equilibrades que integren exercici, alimentació conscient i benestar emocional. La recent arribada d’Amor, la seva primera filla, ha afegit una nova dimensió a la seva organització diària, reforçant la importància de la planificació i l’eficiència.

Inspiració per a una nova manera d’entrenar

El missatge de Paddy "entrenar poc, però entrenar bé" connecta amb una tendència creixent en el món del fitness: prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat.

El seu enfocament demostra que és possible assolir un estat físic òptim sense dedicar hores interminables a l’esport, sempre que hi hagi disciplina, intenció i una estructura clara.

La seva publicació s’ha convertit en un exemple per a qui busca integrar l’exercici en una vida real, amb feina, família i responsabilitats, sense renunciar al benestar personal.

