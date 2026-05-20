Qui és Inés García, la «influencer» sevillana enxampada amb Lamine Yamal per Grècia?
Els rumors del possible festeig entre tots dos comencen fa només un mes
Fa només un mes que van començar a circular rumors sobre una possible relació entre una «influencer» i el davanter del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal.
Com passa amb molts dels rumors sobre «celebrities», Javi Hoyos, creador de contingut especialitzat en el món del cor, ha seguit de prop totes les novetats d'aquest possible festeig.
Hoyos explica que el davanter català i la «influencer» sevillana Inés García, de 21 anys, ja havien estat vistos fa uns dies sortint d'un hotel de Barcelona. Ara, els rumors agafen encara més força després de les imatges en què tots dos apareixen passejant agafats de la mà pels carrers de Grècia.
A finals d'abril, Hoyos també va destapar una trobada entre tots dos en un restaurant del Garraf (Barcelona), on també haurien assistit el company d'equip de Lamine, Fermín López, i la seva respectiva xicota Berta Gallardo, també de Sevilla i «influencer».
A partir d'aquell moment, Hoyos ha seguit tots els passos de la parella. Lamine Yamal i Inés García haurien tingut una cita fa una setmana a la capital catalana a bord d'un helicòpter en què també viatjaven amics propers de l'estrella blaugrana, tal com van evidenciar les publicacions a les xarxes de totes dues bandes.
Inés García té més de mig milió de seguidors a la xarxa social TikTok i poc més de 100 mil a Instagram. El seu contingut es basa a mostrar el seu estil de vida i passió per la moda.
Els rumors d'una possible relació amb Yamal van més enllà, i molts usuaris han començat a especular al voltant d'una possible ruptura de García amb el seu anterior xicot, amb qui mantenia una relació des de feia cinc anys. Amb tot, ella mateixa ha sortit al pas a les xarxes per desmentir aquesta informació.
Hoyos, per la seva banda, també ha sortit en defensa de la creadora de contingut andalusa, assegurant que a cada noia amb qui es relaciona el davanter del Barça «se la intenta destrozar» i generar «bulos» sobre ella.
