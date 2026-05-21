Canvi de cicle
Jesús Vázquez confessa que va necessitar teràpia després de la seva sortida de Mediaset: “No va ser gaire bonic el final"
El presentador va parlar a ‘La noche de Aimar’ de la seva marxa del grup després de més de dues dècades i de com RTVE li va obrir una nova etapa professional
Carlos Merenciano
Jesús Vázquez es va sincerar aquest dimecres a ‘La noche de Aimar’ sobre una de les etapes més complicades de la seva carrera. El presentador, que ha iniciat una nova etapa a RTVE després de la seva llarga trajectòria a Mediaset, va parlar amb Aimar Bretos de com va viure la seva sortida del grup on va treballar durant més de vint anys i va reconèixer que va necessitar ajuda professional per gestionar aquell moment.
“No va ser gaire bonic el final i la sortida, després de tants anys de donar-los la meva vida, vaig sortir disgustat, deprimit i vaig decidir que em feia falta ajuda”, va explicar Vázquez en recordar la seva marxa del que va preferir anomenar “l’altra empresa on era”. El comunicador va defensar, a més, la importància d’anar a teràpia: “És saníssim, ajuda moltíssim i la gent no té per què patir tant. Hi ha professionals que t’ajuden a encarrilar els teus problemes i a estar millor”.
Aimar Bretos li va preguntar aleshores si havia arribat a tocar fons, i el presentador va admetre que tot va coincidir en un moment vital especialment delicat: “Em va tocar tot alhora, els 60, el final d’una etapa laboral, la incertesa davant del que havia de passar, se’m va barrejar un embolic al cap”. Vázquez fins i tot es va plantejar retirar-se després de 36 anys de carrera i amb una situació econòmica estable.
El sentiment que més va pesar en aquest procés va ser la decepció: “Jo li vaig donar la meva vida a Mediaset i no em vaig sentir correspost al final”. Aquesta sensació, segons va explicar, el va portar “a un estat de tristesa, de pena” i a pensar que potser havia arribat el moment de deixar-ho tot. “Em retiro, tinc 60 anys, sense persones al meu càrrec, la carrera feta després de 36 anys”, va recordar sobre el que es va plantejar aleshores.
Però finalment no va ser així, ja que RTVE li va oferir una nova etapa. A La 1, Jesús Vázquez ha copresentat el ‘Benidorm Fest 2026’ i també ha estat al capdavant del segon especial de ‘La casa de la música’, l’esdeveniment amb què TVE va substituir Eurovisió a la seva graella. Un retorn televisiu que, segons les seves paraules, va arribar després d’un dels moments personals i professionals més difícils de la seva trajectòria.
