Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Horari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicPep GuardiolaBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

Sira, filla de Luis Enrique: "Mai parlem de futbol. Quan ens asseiem a taula, canviem de tema".

La jove agraeix el suport familiar que sempre ha rebut i destaca que el seu progenitor és una persona molt propera

Luis Enrique y su hija Sira

Luis Enrique y su hija Sira / Instagram

Andrea Riera

Barcelona

Després d’èxits com a futbolista en equips com el Reial Madrid i el FC Barcelona, Luis Enrique va fer el salt a les banquetes i va acabar convertint-se en una de les figures més reconegudes del futbol. El tècnic asturià va brillar especialment durant la seva etapa al capdavant del conjunt blaugrana entre 2014 i 2017, i des del 2023 està al capdavant del Paris Saint-Germain.

Tanmateix, més enllà del futbol i del caràcter competitiu que sempre ha mostrat públicament, qui millor el coneix assegura que en la distància curta és una persona molt familiar i propera.

Així ho va explicar fa un temps Sira, la seva filla de 26 anys. La jove ha construït el seu propi camí lluny del futbol i centrada en el món eqüestre, una passió que té des de petita: "Tinc molta família a Astúries i veia els cavalls en les passejades per la muntanya. Un dia em van deixar pujar a un poni quan tenia sis anys, crec que va ser la primera vegada que vaig muntar. Més endavant, a l’escola, ho feia com a extraescolar. Des de llavors no he deixat de muntar".

Una vida sota el focus mediàtic

Sira va assegurar que se sent afortunada d’haver crescut acostumada des de petita a la pressió mediàtica i agraeix el suport que sempre ha rebut de la seva família: "Gràcies a la meva família he tingut certes facilitats, però en aquest esport, si no treballes dur, et sacrifiques i ets constant, no arribes enlloc".

En una entrevista a Vanity Fair, la jove va parlar amb naturalitat sobre com és Luis Enrique fora de càmera: "Té caràcter, però és molt familiar. Li encanta reunir-nos a tots davant de la llar de foc i jugar a cartes, per exemple. I viatjar. Per Nadal sempre marxem fora".

Sira va reconèixer que des de petita va conviure amb la popularitat del seu pare, tot i que no hi va haver un moment concret en què descobrís qui era realment per a la gent: "Anava caminant per Barcelona amb ell i li demanaven fotos tota l’estona. Fins i tot durant les vacances a les Maldives".

Tot i que el futbol sempre ha estat present a la família, a casa intenten desconnectar completament d’aquest món. De fet, la filla del tècnic del PSG va explicar que durant els àpats prefereixen parlar de qualsevol altre tema abans que de partits o entrenaments: "Mai en parlem. Quan ens asseiem a taula, canviem de tema".

Notícies relacionades

Sira reconeix que gran part de la mentalitat amb què afronta la seva carrera esportiva l’ha heretada del seu pare: "Com a esportista, sempre m’ha ensenyat a ser treballadora, humil i a lluitar pel que vull. Sempre em diu que tot passa, que fins i tot els millors s’equivoquen, i que mai podràs triomfar si no comets errors abans i aprens a treure la teva millor versió".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  3. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  4. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  5. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  6. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  7. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

BBVA consolida a Futura 2026 la seva proposta digital per a joves

BBVA consolida a Futura 2026 la seva proposta digital per a joves

Quins famosos passaran per la popular caseta de Bad Bunny a Barcelona?

Quins famosos passaran per la popular caseta de Bad Bunny a Barcelona?

«Què fa una lesbiana com tu en un convent com aquest? Monges, Rosalía i heteropesimisme en el llibre del qual tothom parla»

«Què fa una lesbiana com tu en un convent com aquest? Monges, Rosalía i heteropesimisme en el llibre del qual tothom parla»

Necrològiques del 22 de maig del 2026

Necrològiques del 22 de maig del 2026

UManresa premia treballs de recerca d'estudiants de Barcelona i Roquetes

UManresa premia treballs de recerca d'estudiants de Barcelona i Roquetes

Sergio Dalma: «Sóc incapaç de baixar de l’escenari sense cantar moltes de les cançons dels meus inicis»

Sergio Dalma: «Sóc incapaç de baixar de l’escenari sense cantar moltes de les cançons dels meus inicis»

La Coca-Cola, realment va bé per desembussar canonades?

La Coca-Cola, realment va bé per desembussar canonades?

Enrique Riquelme comunica a la junta electoral del Real Madrid que presentarà la seva candidatura

Enrique Riquelme comunica a la junta electoral del Real Madrid que presentarà la seva candidatura
Tracking Pixel Contents