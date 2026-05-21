Sira, filla de Luis Enrique: "Mai parlem de futbol. Quan ens asseiem a taula, canviem de tema".
La jove agraeix el suport familiar que sempre ha rebut i destaca que el seu progenitor és una persona molt propera
Andrea Riera
Després d’èxits com a futbolista en equips com el Reial Madrid i el FC Barcelona, Luis Enrique va fer el salt a les banquetes i va acabar convertint-se en una de les figures més reconegudes del futbol. El tècnic asturià va brillar especialment durant la seva etapa al capdavant del conjunt blaugrana entre 2014 i 2017, i des del 2023 està al capdavant del Paris Saint-Germain.
Tanmateix, més enllà del futbol i del caràcter competitiu que sempre ha mostrat públicament, qui millor el coneix assegura que en la distància curta és una persona molt familiar i propera.
Així ho va explicar fa un temps Sira, la seva filla de 26 anys. La jove ha construït el seu propi camí lluny del futbol i centrada en el món eqüestre, una passió que té des de petita: "Tinc molta família a Astúries i veia els cavalls en les passejades per la muntanya. Un dia em van deixar pujar a un poni quan tenia sis anys, crec que va ser la primera vegada que vaig muntar. Més endavant, a l’escola, ho feia com a extraescolar. Des de llavors no he deixat de muntar".
Una vida sota el focus mediàtic
Sira va assegurar que se sent afortunada d’haver crescut acostumada des de petita a la pressió mediàtica i agraeix el suport que sempre ha rebut de la seva família: "Gràcies a la meva família he tingut certes facilitats, però en aquest esport, si no treballes dur, et sacrifiques i ets constant, no arribes enlloc".
En una entrevista a Vanity Fair, la jove va parlar amb naturalitat sobre com és Luis Enrique fora de càmera: "Té caràcter, però és molt familiar. Li encanta reunir-nos a tots davant de la llar de foc i jugar a cartes, per exemple. I viatjar. Per Nadal sempre marxem fora".
Sira va reconèixer que des de petita va conviure amb la popularitat del seu pare, tot i que no hi va haver un moment concret en què descobrís qui era realment per a la gent: "Anava caminant per Barcelona amb ell i li demanaven fotos tota l’estona. Fins i tot durant les vacances a les Maldives".
Tot i que el futbol sempre ha estat present a la família, a casa intenten desconnectar completament d’aquest món. De fet, la filla del tècnic del PSG va explicar que durant els àpats prefereixen parlar de qualsevol altre tema abans que de partits o entrenaments: "Mai en parlem. Quan ens asseiem a taula, canviem de tema".
Sira reconeix que gran part de la mentalitat amb què afronta la seva carrera esportiva l’ha heretada del seu pare: "Com a esportista, sempre m’ha ensenyat a ser treballadora, humil i a lluitar pel que vull. Sempre em diu que tot passa, que fins i tot els millors s’equivoquen, i que mai podràs triomfar si no comets errors abans i aprens a treure la teva millor versió".
