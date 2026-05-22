La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
La creadora va assistir a uns premis organitzats per Vanitatis on van demanar-li per la defunció del fundador de Mango a Montserrat
CHANCE
Fent un forat a la seva atapeïda agenda professional, Ágatha Ruiz de la Prada no s’ha perdut aquest dimecres la gala dels Premis a la Dona i Home de l’Any de la popular web Vanitatis, que s’han celebrat a l’emblemàtic Florida Retiro amb noms com Mar Flores, Sonsoles Ónega, Adriana Lima, Alaska i Mario, o Willy Bárcenas entre els guardonats.
Com no podia ser d’una altra manera tenint en compte que és una de les dissenyadores més importants del nostre país, la premsa ha volgut saber la seva opinió sobre la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango Isak Andic, després de precipitar-se per un barranc a més de 100 metres d’altura mentre es trobaven fent senderisme per la zona muntanyosa de Montserrat.
Després del demolidor escrit de la jutgessa que porta el cas apuntant que veu indicis de premeditació en el fill de l’empresari, i que el mòbil del presumpte homicidi podria ser la seva obsessió pels diners, Ágatha ha fet servir la seva habitual ironia per confessar que "he estat amb el meu fill Tristán i li he dit 'no se t’acudeixi fer-me una cabronada d’aquestes eh?'", tot i que ha evitat continuar parlant sobre aquest tema tan delicat.
Un any després de la seva polèmica ruptura, la dissenyadora es va trobar fa uns dies amb el seu ex José Manuel Díaz Patón, tal com ell mateix va revelar davant les càmeres d’Europa Press a la plaça de toros de Las Ventas. Un retrobament que no va ser tal, ja que com ha aclarit la marquesa de Castelldosrius "anava en un cotxe i res, res, res. De lluny, però en fi".
"La relació està igual, però em va fer il·lusió veure’l. No l’he vist mai més, o sigui que bé" ha afegit, reconeixent que "jo soc bastant rancorosa però no passa res".
Pel que fa a com està el seu cor, ha afirmat amb un somriure que "bé, bategant. En cas que conegui algú, l’he d’amagar sota un cistell. Però no, la veritat és que aquest ha estat un any en què he treballat com una bèstia. No sé si es nota, però de veritat he treballat molt. Però estic contenta, estic contenta, entretinguda i il·lusionada".
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya