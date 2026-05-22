Revelen detalls de l’estat de Britney Spears en ser arrestada: “parlava amb accent britànic”
L’artista va oferir menjar als agents i va insistir que només havia pres una mimosa, considerant la seva intoxicació un “zero” en una escala de l’1 al 10
Britney Spears, detinguda el passat març a Califòrnia per conduir sota els efectes combinats d’alcohol i drogues, emetia frases “incoherents”, parlava de forma erràtica i mostrava “canvis d’humor dràstics” davant les autoritats, segons revelen documents policials i imatges difoses per diversos mitjans.
Segons fragments de l’informe policial, publicats pel diari New York Times, l’estat d’ànim de Spears “va passar de ser desafiant i agitat a extravagant i dòcil”.
La cantant va ser detinguda el passat 4 de març al comtat de Ventura, Califòrnia, després de conduir de manera erràtica.
Durant les proves per avaluar el seu estat, els policies indiquen a l’informe que parlava de vegades amb veu infantil o amb diferents accents —“de vegades semblava parlar amb accent britànic”— i desviava l’atenció cap a temes sense relació amb les proves que li estaven fent.
Quan Spears, de 44 anys, va ser detinguda, va oferir menjar a casa seva als agents i va insistir que només havia pres una mimosa sis hores abans, segons l’informe i els vídeos obtinguts per People.
“Probablement podria beure quatre ampolles de vi i cuidar-vos. Soc un àngel”, va dir la cantant, i va afirmar que considerava el seu nivell d’embriaguesa un “zero” en una escala de l’1 al 10. Posteriorment, Spears es va declarar culpable d’un càrrec menor de conducció temerària relacionada amb alcohol i drogues.
La cantant va ser detinguda després de conduir fent esses entre dos carrils i després que diversos conductors avisessin la policia.
“Us hem aturat perquè anàveu zigzaguejant entre dos carrils”, li va dir un agent, segons les imatges difoses. Spears va respondre demanant disculpes i al·legant que estava utilitzant el telèfon mòbil.
Els agents van trobar al vehicle un got de vi buit i pastilles d’Adderall sense recepta mèdica. La cantant va explicar als policies que consumia Prozac i Lamictal, i va reconèixer que també prenia Adderall per mantenir-se “animada”.
A les imatges de vídeo difoses per People, la cantant va intentar mostrar-se amigable amb els agents. “Podeu venir a casa meva, us prepararé menjar o lasanya o el que vulgueu. Tinc piscina”, va dir.
Al principi Spears es va negar a baixar del cotxe, però finalment va accedir. Les proves d’alcoholèmia van registrar taxes de 0,05 % i 0,06 %, valors per sota del límit legal a Califòrnia, tot i que les autoritats sostenen que el consum combinat de substàncies afectava igualment la seva capacitat per conduir.
Quan els agents li van demanar anar a l’hospital per fer una anàlisi de sang, Spears va reaccionar amb hostilitat, segons l’informe policial.
Segons recull el New York Times, en una de les gravacions, ja dins del cotxe patrulla i entre llàgrimes, la cantant protesta pel tracte rebut: “Estan sent dolents amb mi. M’estan mentint”.
La detenció de Spears torna a posar el focus sobre la situació personal de la cantant, quatre anys després que la seva tutela judicial acabés després d’una intensa campanya impulsada pels seus seguidors sota el nom ‘Free Britney’.
