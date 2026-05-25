L’actor José Luis Gil reapareix per rebre un premi enmig de la seva discreta recuperació: “25 anys lluitant”
Els seus companys han preferit mantenir un discret silenci sobre el seu estat de salut, deixant a la seva família la decisió d’explicar com evoluciona l’inoblidable ‘Enrique Pastor’
Regió7
Una vegada més, Irene Gil, filla de l’actor José Luis Gil, ha estat l’encarregada de compartir notícies sobre el seu pare. En aquesta ocasió, la reaparició del molt estimat intèrpret a les xarxes socials ha estat per una bona causa, ja que ha rebut un guardó molt significatiu.
“Gràcies ELA-Espanya pel reconeixement, missió complerta, premi entregat a José Luis Gil. 25 anys lluitant per donar visibilitat, per donar suport a la investigació i per oferir suport i consol a famílies que pateixen”, comença escrivint Irene a la publicació. “Tant de bo no hàgiu de celebrar més aniversaris, tant de bo arribi una cura”, continua amb un desig compartit per tota la família.
A la imatge, José Luis Gil apareix al costat de la seva filla sostenint el premi amb una mà i, amb l’altra, assenyala l’enorme capsa de bombons que Irene té a les mans, deixant entreveure la procedència del regal: “I Cristina Medina, quina alegria veure’t, ets una tia enorme i bona gent. Mentrestant, gràcies infinites per la vostra entrega i afecte”.
Des que va patir l’accident cerebrovascular que el va apartar de la seva professió, els seus companys han preferit mantenir un discret silenci sobre el seu estat de salut, deixant a la seva família la decisió d’explicar com evoluciona l’inoblidable ‘Enrique Pastor’. Les mostres d’afecte són evidents a les xarxes socials i en les paraules que li dediquen a les entrevistes.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central