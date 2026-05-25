Preocupació per la salut de Rappel: ingressat a l'UCI per fortes hemorràgies digestives
El popular vident ha hagut de ser hospitalitzat d'urgència dues setmanes després del seu pas per Antena 3
Kevin Rodríguez
Preocupació per l'estat de salut de Rappel. El famosíssim vident ha sofert un seriós sot de salut que, als seus vuitanta anys, l'ha obligat a romandre hospitalitzat durant diversos dies en la Unitat de vigilància intensiva (UCI). Ha estat el programa 'El tiempo justo' l'encarregat d'avançar en primícia l'última hora sobre el futuròleg, detallant els motius d'aquest ingrés i com es troba en l'actualitat.
Tal com ha informat Joaquín Prat en arrencar el magazín vespertí de Telecinco, una "forta diverticulitis" ha estat la causant que l'endeví hagués de ser traslladat d'urgència a l'hospital. Es tracta d'una dolorosa inflamació en unes petites bosses o sacs (diverticles) que es formen en les parets del còlon. Malgrat l'esglai inicial que suposa un ingrés en vigilància intensiva, el propi Rappel s'ha posat en contacte amb el programa per a llançar un missatge de tranquil·litat i assegurar que ja es troba recuperant-se favorablement.
Un esglai de salut després de les seves recents aparicions en televisió
Aquest sot de salut arriba en un moment en el qual el vident tornava a estar en la primera línia de l'actualitat televisiva. Fa dues setmanes, Ràpel va sorprendre a tota l'audiència d'Antena 3 en ser desemmascarat a 'Mask Singer'. Ningú s'esperava que sota l'espectacular disfressa s'amagués el veterà futuròleg, regalant un dels moments més comentats de l'edició.
Després del gran renou de la seva eliminació, el vident va continuar amb la seva visita pels platons d'Atresmedia i va visitar el programa 'Y ahora Sonsoles' per a parlar del moment i repassar la seva extensa trajectòria.
