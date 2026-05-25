El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
El poble s’ha convertit en una àrea residencial privilegiada amb urbanitzacions de gran qualitat
Patricia López Avilés
Catalunya és un territori ric en cultura, gastronomia i varietat paisatgística, fet que es reflecteix a cada racó del mapa, des del litoral mediterrani fins als Pirineus.Aquesta diversitat no només forma part de la seva identitat, sinó que també ha convertit la comunitat en una de les destinacions més atractives del sud d’Europa tant per a visitants com per a residents.
Aquesta varietat i riquesa també han convertit Catalunya en un punt d’atracció per a nombroses personalitats dels àmbits cultural, esportiu i empresarial.
El refugi de Piqué
Entre elles destaca l’exfutbolista Gerard Piqué, que té una residència al municipi de Bolvir, a la Baixa Cerdanya, una de les zones més exclusives i valorades del Pirineu català pel seu entorn natural, la seva tranquil·litat i la seva elevada qualitat de vida.El petit poble, de només 493 habitants, segons dades de l’Idescat, s’ha convertit en una àrea residencial privilegiada on s’han construït urbanitzacions de gran qualitat.
A més, destaca perquè, tot i ser una localitat petita, inclou llocs de gran interès. Entre ells hi ha l’església romànica de Santa Cecília, una capella d’una sola nau que data del segle XII.
Llocs d’interès
Un altre dels edificis d’interès turístic és l’església romànica de Talltorta del segle XVII, que destaca per les pintures de Sant Climent de Talltorta, que cobreixen totes les parets i la volta de la parròquia.
Aquests murals representen escenes bíbliques i són un clar exemple de la utilització de l’art com a instrument visual per a la població analfabeta de l’època. A més, han estat declarats Bé Cultural d’Interès Nacional.
El poble també amaga el Santuari de la Mare de Déu del Remei, una obra històrica de la família Manaut, pertanyent a l’alta burgesia i banca barcelonina de principis del segle XX.
Un jaciment arqueològic
Així mateix, Bolvir convida a visitar el jaciment arqueològic del Castellot, que es troba situat en una terrassa natural avançada de la plana anomenada La Corona, al sud-est del terme municipal.
Fins avui, només s’ha excavat un 30% de la superfície total del jaciment, que continua sent objecte d’estudi científic.
Dins del terme municipal també es troba el Reial Club de Golf de la Cerdanya, inaugurat el 1929, que té una llarga tradició de campionats internacionals i atrau esportistes de tot el món.
Senderisme i esquí
A més, la localitat compta amb un entorn natural privilegiat que convida els amants del senderisme a fer rutes de tota mena: es poden fer excursions pels voltants dels nuclis habitats utilitzant els camins que porten a les nombroses fonts, com la de les Basses del Pallaret o la de la Vall.
Finalment, es troba a prop de diferents pistes d’esquí, com la de la Molina o Masella, a Alp, fet que la converteix en un lloc ideal per anar-hi a l’hivern i gaudir dels descensos per les muntanyes pirinenques.
