4 anys després
L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: "Sempre li guardaré aquesta gratitud"
Enmig de la seva gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', l’artista ha sorprès amb unes paraules amables sobre l’exfutbolista del Barça
Europa Press
A punt de complir-se 4 anys de la seva mediàtica ruptura, i després de les seves polèmiques declaracions en el seu multitudinari concert a Rio de Janeiro autodenominant-se «mare soltera», Shakira ha tornat a parlar de Gerard Piqué, encara que en un to molt diferent de l’habitual.
Gaudint d’un merescut descans després de concloure l’exitosa etapa llatinoamericana de la seva gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', i abans d’arrencar al juny un complet tour pels Estats Units que inclou parades a Califòrnia, Texas, Geòrgia, Florida, Massachusetts o Nova York —a més de la seva actuació a la final del Mundial de Futbol que se celebrarà a Nova Jersey el pròxim 19 de juliol— l’artista colombiana ha concedit una entrevista al diari britànic 'The Times' i ha dedicat unes inesperades paraules d’agraïment a l’exfutbolista del Barça.
Quatre anys del seu divorci
«Sempre guardaré al meu cor aquesta gratitud cap al pare dels meus fills i per haver-me convertit en la mare que soc», ha expressat fent referència als seus petits Milan (13) i Sasha (11), que, com confessa, són la seva màxima prioritat i la raó per la qual va aconseguir superar la seva ruptura amb l’exjugador, que, com admet, va ser «el meu moment més fosc»: «Vaig veure la dissolució de la meva família, la família que somiava conservar per sempre. He passat per molt dolor, però potser d’una manera inesperada m’he convertit en una persona més sàvia o, almenys, més forta», s’ha sincerat, traient així una lectura positiva de la seva separació de Piqué al juny del 2022.
I encara que en aquest temps l’han relacionada amb actors com Tom Cruise o Lucien Laviscount, o esportistes com Lewis Hamilton o Jimmy Butler, Shakira ha deixat clar que «per ara res de romanç. No hi ha espai ni temps en la meva vida per a això. Tinc l’agenda molt atapeïda». «Els meus fills són la meva prioritat, i la meva carrera. Curiosament, estic enamorada de la meva carrera com mai abans. També estic gaudint del meu temps a soles», ha confessat.
