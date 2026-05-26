Lloc amb encant
El refugi d’Alejandro Sanz: una vil·la mediterrània entre cales i privacitat
El cantant ha deixat veure a les xarxes en diverses ocasions la seva connexió amb Xàbia, un dels enclavaments més cobejats de la Costa Blanca
Vistes al Portitxol, aigües turqueses, vil·les discretes i una costa de postal expliquen per què aquest racó alacantí s’ha convertit en parada habitual de rostres coneguts
J.A. Giménez
Alejandro Sanz té una relació especial amb la costa alacantina. En els darrers anys, el cantant ha compartit moments de descans a Xàbia, un dels municipis més buscats de la Marina Alta, on el Mediterrani es barreja amb penya-segats, cales d’aigua clara i urbanitzacions discretes pensades per passar desapercebut.
La pista més comentada va arribar a través d’Instagram: una imatge de l’artista gaudint d’un arròs amb llamàntol des d’una terrassa amb vistes al mar. Tot i que la publicació no incloïa ubicació, diversos mitjans van identificar el paisatge com l’entorn del Portitxol, una de les zones més fotografiades de Xàbia per les seves aigües turqueses i les seves cases blanques amb portes blaves.
Un racó de la Costa Blanca triat per famosos
No és estrany que Xàbia (Jávea en castellà) aparegui cada estiu al radar d’artistes, presentadors, actors i influencers. El municipi combina una cosa que molts busquen i pocs llocs aconsegueixen oferir alhora: bellesa natural, bona gastronomia, cales espectaculars i una privacitat difícil de trobar en destinacions més massificades.
En el cas d’Alejandro Sanz, diferents mitjans van situar les seves escapades en una vil·la amb vistes al Portitxol, una zona on els habitatges solen estar integrats en el paisatge i orientats al mar. L’interès no és tant en la casa concreta —la ubicació exacta de la qual no s’ha de difondre per privacitat— com en el tipus de refugi que representa: un habitatge mediterrani, lluminós, envoltat de calma i amb el mar com a teló de fons.
Cales, arròs i desconnexió
Xàbia té aquell tipus de paisatge que sembla fet per desaparèixer uns dies. Entre els seus punts més coneguts hi ha la Cala del Portitxol, la Granadella, el Cap Negre, el Cap de la Nau o Ambolo, enclavaments que han reforçat la imatge del municipi com un dels grans refugis mediterranis de la província d’Alacant. El cantant ha visitat la zona en diverses ocasions, una d’elles per degustar la cuina de Quique Dacosta, i ha navegat per llocs emblemàtics del litoral xabienc.
L’atractiu va més enllà de la postal. La zona permet passar del bany en cales de pedra blanca a un dinar davant del mar, d’un passeig pel nucli antic a una tarda de navegació. Per a algú acostumat a gires, focus i escenaris, aquest contrast té sentit: silenci, horitzó i una rutina molt més lenta.
El Portitxol, la cala que es reconeix encara que no s’anomeni
Part de la fama del Portitxol ve de la seva estètica inconfusible. Les casetes blanques de pescadors, les portes blaves i l’illa davant de la cala han convertit aquest racó en una de les imatges més recognoscibles de Xàbia. També és un dels llocs que més s’associen a la presència de famosos a la zona, des de perfils televisius fins a artistes internacionals.
Aquest magnetisme ha situat Xàbia en un lloc curiós: continua venent-se com a refugi tranquil, però cada estiu es converteix en escenari d’escapades molt observades. En aquesta tensió viu bona part del seu encant. És discreta, però no invisible. Mediterrània, però exclusiva. Proper, però amb racons que encara conserven una mica de retir.
Per això Xàbia encaixa tan bé en aquesta idea de refugi. No necessita grans gestos per convèncer. En té prou amb les vistes al Mediterrani, les cales amagades i aquella sensació que, durant unes hores, el món abaixa el volum.
