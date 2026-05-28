Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
Les periodistes Lorena Vázquez i Laura Fa desmenteixen els rumors de reconciliació i expliquen què durà el tècnic de Santpedor als Emirats Àrabs
Des que Pep Guardiola va anunciar la seva marxa del Manchester City, els rumors sobre una possible reconciliació amb la seva exparella, Cristina Serra, no han parat de créixer. Les Mamarazzis -Lorena Vázquez i Laura Fa-, però, han assegurat en el seu programa setmanal d'El Periódico que aquesta opció no és sobre la taula: “De reconciliació, absolutament res”, han afirmat. Es tracta d’una parella “ben avinguda” que té claríssim que continuarà sent exparella.
La manresana va assistir al comiat de l’entrenador —on també hi era el grup català Mishima— a petició de la família, ja que era un moment important. Va viatjar amb el seu exsogre divendres passat i van tornar junts amb la filla menor de la parella dimarts. En una cerimònia ben emotiva, el tècnic de Santpedor, per la seva banda, va dedicar unes paraules boniques a Serra referint-se a ella com “Cris”— per agrair-li haver-lo acompanyat al llarg de pràcticament tota la seva carrera a les banquetes.
Segons les Mamarazzis, s’han fet esforços per totes dues parts per deixar-ho tot ben lligat, amb el patrimoni ben repartit i establint les bases per a una bona amistat després de la relació sentimental. “Crec que poden estar tots dos força satisfets”, ha assegurat Vázquez, sense revelar xifres per motius lògics de confidencialitat. Les dues periodistes es refermen així en la informació que ja havien donat desmentint els rumors de reconciliació durant els tràmits de separació.
Nova etapa professional: de la retirada a Abu Dhabi a una oferta milionària
Sobre el futur professional de l’entrenador, les Mamarazzis expliquen que el de Santpedor “es vol prendre una temporada sabàtica” d’“entre tres i sis mesos”. Com a mínim, doncs, els pròxims tres mesos els passarà a Abu Dhabi. Cal destacar que també va contemplar la possibilitat de traslladar-se a Dubai, però finalment, per diversos motius —com que el seu fill també es troba instal·lat als Emirats Àrabs Units—, es va decantar per la capital emiratiana.
De moment, Guardiola no tornarà a entrenar cap dels principals clubs europeus, tot i que sí que “hauria rebut una molt bona oferta de la selecció de l’Aràbia Saudita”, amb fins a 50 milions lliures d’impostos sobre la taula.
Aquest últim any ha estat complicat per a Guardiola, ja que, tot i que la seva prioritat és el futbol —de fet, la renovació amb el City va ser, segons van revelar les Mamarazzis, el que va acabar de dinamitar el matrimoni—, en aquest darrer tram de carrera s’ha sentit sol: amb els fills ja grans i sense la seva dona al costat. Sol, això sí, no ha estat del tot: “Ha tingut alguna il·lusió a la qual ell mateix no ha donat cap importància”, paraules textuals de l’entorn de l’exfutbolista, diuen Vázquez i Fa.
Cristina Serra, mentre tant, està instal·lada al seu pis de soltera al centre de Barcelona, a prop de la seva botiga.
