Leo Messi explica com és la seva vida a Miami: «M’és igual l’edat mentre jo pugui continuar fent el que m’agrada»
L’estrella del futbol resideix a Florida amb els seus tres fills i la seva dona
Patricia López Avilés
Un dels moments més tristos per a la història del futbol va ser el comiat de Leo Messi del Futbol Club Barcelona, l’equip on havia jugat tota la vida.
Messi va arribar a la Masia del Barça –l’acadèmia i residència de joves promeses del Futbol Club Barcelona– l’any 2000 a l’edat de 13 anys i després de ser descobert a l’Argentina. De fet, l’entitat blaugrana es va comprometre a pagar el seu costós tractament hormonal de creixement i a oferir-li un contracte al FCB.
La sortida del club
Després de més de 20 anys vestint la samarreta blaugrana, el 2021 va comunicar entre llàgrimes la seva sortida del Barça i dies després es va anunciar el seu fitxatge pel París Saint-Germain.
Allà va estar jugant dos anys abans de traslladar-se a l’Inter de Miami, l’equip nord-americà on milita actualment, un canvi que va implicar importants sacrificis en la seva vida personal.
Començar de zero
Després de més de 20 anys residint a Barcelona amb els seus fills i la seva dona, la model argentina Antonella Roccuzzo, tots cinc es van mudar a París i posteriorment a Miami, on van tornar a començar de zero.
Tot i així, amb gairebé 39 anys, el futbolista s’allunya cada vegada més del rol d’atleta de màxim nivell per centrar-se en la seva família i exercir el paper de pare.
Així ho explica en una entrevista exclusiva per al programa argentí ‘Lo del Pollo’,en què explica que una part dels seus matins la dedica als seus fills Thiago, Mateo i Ciro, de 13, 10 i 8 anys respectivament.
La rutina del jugador
La seva rutina consisteix a despertar-se a les 7.00 del matí i portar-los tots tres a l’escola abans d’anar-se’n a entrenar: «Hi ha dies que em desperto a les set o abans, depèn de l’hora a què entrin els nens a l’escola», explica l’argentí.
Així mateix, relata alguna curiositat de les escoles de la localitat: a diferència de les escoles de Barcelona, els pares tenen menys tracte entre ells, ja que a l’arribar amb cotxe hi ha un treballador que els obre la porta del vehicle i acompanya els nens fins a les aules, una cosa que, com diu, té la seva part dolenta.
La seva possible retirada
«Nosaltres estàvem acostumats a tenir contacte amb els pares, a arribar i conèixer els companys dels nens. Avui ens passa que volen anar a la casa d’algun i un no coneix els pares i no sap qui és ni on va», explica la llegenda del futbol.
Després de deixar els seus fills a l’escola, Messi es dirigeix directament a entrenar-se. I és que l’argentí assegura que no té pensat deixar el futbol, tot i que l’any que ve faci 40 anys: «M’és igual l’edat mentre jo pugui continuar fent el que m’agrada i em senti capacitat i físicament bé», declara per als que tenien dubtes sobre la seva possible retirada del futbol.
