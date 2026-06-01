Guardiola i Serra, junts però cadascú a casa seva

La seva relació és tan cordial que no és estrany veure’ls plegats

Pep Guardiola i Cristina Serra en una imatge d'arxiu | JOHN WALTON / EUROPA PRESS

Lorena Vázquez

En l’univers del cor alguns gestos es poden convertir en relat i titulars, especialment quan hi entra en joc la combinació perfecta: interpretacions lliures i molt entusiasme per llegir entre línies el que, de vegades, ni tan sols està escrit. Una imatge, un comentari o una actitud que cridi l’atenció dels periodistes pot fer que les històries que ens muntem encaixin massa de pressa, encara més que els mateixos fets.

Un d’aquests titulars construïts a partir d’una imatge i molt entusiasme interpretatiu té com a protagonista Pep Guardiola. Amb una foto seva acompanyat de la seva exdona, Cristina Serra, a Manchester, n’hi ha hagut prou per disparar rumors i donar per feta la reconciliació de la parella, separada des de finals del 2024. Una persona molt pròxima a l’exfutbolista ha assegurat a les Mamarazzis que "no hi ha hagut reconciliació ni marxa enrere sentimental". Ens assegura que malgrat que "mantenen una relació pròxima i molt civilitzada", ja han agafat camins diferents, després de dividir els béns i firmar un acord econòmic beneficiós per a les dues parts". La Cristina, ens expliquen, va viatjar a Manchester "a petició dels fills" i ho va fer acompanyada de l’exsogre Valentí. Després de més de 30 anys junts, continuen sent família.

La seva relació és tan cordial que no és estrany veure’ls plegats. Tant és així és que dimecres, després de tornar de Manchester, tots dos van ser vistos junts parlant i disfrutant de la terrassa de l’històric i luxós hostal La Gavina de s’Agaró, a la Costa Brava. Podria ser una situació d’allò més romàntica, si no fos perquè l’entorn de Guardiola ens insisteix que entre ells només hi ha una relació cordial i familiar. Aquest mateix entorn ens situa el futur de l’exfutbolista a Abu Dhabi, per agafar-se "una temporada sabàtica d’entre tres i sis mesos". Després de rebutjar algunes ofertes milionàries, com la d’entrenar la selecció de l’Aràbia Saudita, Guardiola necessita parar i agafar-se un temps de descans. Veurem si allunyar-se de la professió –la qual va ser el principal escull en el seu matrimoni–, aconsegueix acostar-lo, de nou, a la seva exdona. No se sap mai.

