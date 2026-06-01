Mor als 42 anys Matt Brown, estrella de 'Mi familia vive en Alaska': el seu cos ha aparegut en un riu de Washington
El seu germà Bear Brown n'ha confirmat la mort en un vídeo publicat a les xarxes socials
Laura Estiradò
Matt Brown, una de les cares més conegudes de Mi familia vive en Alaska, ha estat trobat mort als 42 anys. Qui va ser protagonista del popular reality de Discovery Channel ha aparegut sense vida al riu Okanogan, a l'estat de Washington (Estats Units), després de diversos dies desaparegut, segons ha confirmat el seu germà Bear Brown a través de les xarxes socials.
La notícia ha causat una gran commoció entre els seguidors del programa, que durant anys van seguir la vida de la família Brown allunyada de la civilització i marcada per la supervivència en plena natura. Bear Brown ha explicat en un vídeo que el cos trobat al riu corresponia al d'en Matt i que el seu germà Noah havia participat en les tasques de recerca i recuperació. «Malauradament, era en Matt», ha comunicat visiblement afectat.
Investigació oberta
De moment, les autoritats no han confirmat oficialment la causa de la mort. La investigació continua oberta i resta pendent l'informe forense. Tot i això, Bear Brown ha assenyalat que tot apunta a una lesió autoinfligida i ha demanat respecte per a la família en un moment especialment dolorós. També ha sol·licitat que cessin els comentaris ofensius a les xarxes socials, especialment pel mal que podrien causar a la seva mare, Ami Brown.
Un estil de vida extrem
Matt Brown era el fill gran de Billy i Ami Brown, la parella que durant anys va encapçalar Alaskan Bush People, títol original del format que a Espanya es va emetre com Mi familia vive en Alaska. El programa es va estrenar el 2014 i va convertir els Brown en una de les famílies més populars de la televisió nord-americana gràcies al seu estil de vida extrem, lluny de les comoditats habituals i en contacte directe amb la natura.
El personatge televisiu havia passat per etapes molt complicades durant els darrers anys. Matt Brown va parlar en diverses ocasions dels seus problemes amb l'alcohol i altres addiccions, i fins i tot va ingressar en un centre de rehabilitació. El 2019 es va allunyar del reality i, des d'aleshores, va mantenir una vida molt més discreta, tot i que continuava compartint alguns aspectes del seu dia a dia a les xarxes socials i al seu canal de YouTube.
Allunyat per decisió pròpia
La relació amb una part de la seva família també havia estat objecte de comentaris entre els seguidors del programa. Encara que durant un temps es va parlar de distanciament, Bear Brown ha volgut subratllar que Matt no havia estat rebutjat pels seus familiars, sinó que s'havia apartat per decisió pròpia. En el seu missatge, el germà del difunt ha recordat que la família sempre havia estat preocupada per ell.
La tragèdia arriba cinc anys després de la mort de Billy Brown, patriarca del clan, que va morir el 2021 als 68 anys després de patir una convulsió. Aquell cop va marcar profundament la família i els seguidors del reality, que durant més d'una dècada van seguir els seus conflictes, mudances, malalties i moments d'unió davant les càmeres.
Noah Brown, un altre dels germans de Matt, també s'ha pronunciat després de la troballa del cadàver. Segons ha explicat, va ser present quan el cos va ser recuperat del riu i el va poder identificar per la documentació que portava a sobre. El jove ha agraït el suport de totes les persones que han participat en la recerca i ha demanat comprensió mentre la família espera més detalls oficials.
