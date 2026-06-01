Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 amb una cançó original
La superestrella nord-americana publicarà el tema amb motiu de l’estrena de la cinquena entrega de la saga d’animació de Pixar
Regió7
Taylor Swift s’uneix a l’univers Pixar amb l’estrena d’una cançó per a la nova pel·lícula de Toy Story. La superestrella ha anunciat aquest dilluns a través de les seves xarxes socials que publicarà la cançó I Knew It, I Knew You coincidint amb l’estrena de la cinquena entrega de la cinta d’animació de Pixar, que arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
La cançó de la cantant es publicarà el pròxim divendres 5 de juny. «Sempre he somiat escriure per a aquests personatges, que he adorat des que tenia cinc anys i veia la primera pel·lícula de Toy Story», ha compartit al seu compte d’Instagram.
«Em vaig enamorar de seguida de Toy Story 5 quan vaig tenir la sort de veure-la en les primeres fases de producció i vaig escriure aquesta cançó en arribar a casa després del visionament. De vegades, simplement ho saps, oi?», ha afegit l’artista a les seves xarxes socials.
Els primers rumors sobre la participació de la cantant a la pel·lícula van aparèixer fa uns dies, quan Pixar va instal·lar diverses tanques publicitàries en ciutats com Chicago, Los Angeles i Londres amb les lletres «TS» acompanyades de 13 núvols blancs sobre un fons blau. Les lletres fan referència a les inicials de l’artista nord-americana i el 13 és el seu número preferit.
A més, Toy Story 5 també comptarà amb la participació de Bad Bunny, que posarà veu al personatge «Pizza amb ulleres de sol». La incorporació de l’artista va ser anunciada la setmana passada per Pixar i suposa el seu debut en el doblatge d’animació. El personatge ha estat descrit com una joguina oblidada amb molt d’estil que viu al costat d’altres objectes abandonats.
Toy Story 5 tornarà a reunir personatges clàssics com Woody, Buzz Lightyear i Jessie en una història marcada pel xoc entre les joguines tradicionals i la tecnologia. Segons la sinopsi oficial de Pixar, aquesta vegada els protagonistes hauran d’enfrontar-se a allò que més atrau avui els infants: els dispositius electrònics. La pel·lícula està dirigida per Andrew Stanton, codirigida per Kenna Harris i produïda per Lindsey Collins.
