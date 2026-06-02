Luis Lorenzo «buscava dones riques, sense fills» i tenia un interès especial en Carmen Lomana
La Guàrdia Civil va trobar a casa de l’actor 142.315 euros en diverses bosses. Lorenzo, que cobrava l’atur, va assegurar que procedien d’un dipòsit bancari, però els investigadors no es creuen aquesta versió
Luis Rendueles
L’actor Luis Lorenzo i la seva parella, Arancha Palomino, s’asseuen al banc dels acusats per haver maltractat i estafat la tieta anciana d’aquesta última, Isabel Suárez, que va morir a casa seva el 28 de juny de 2021. En aquest judici no s’hi abordarà una de les troballes més sorprenents del sumari del cas, al qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica. La Guàrdia Civil no ha aconseguit esbrinar per què Lorenzo tenia a casa seva 142.315 euros en efectiu. Una dona que va ser parella de l’actor assegura que, anys abans, el 2014, l’home li va estafar una quantitat una mica inferior (130.000 euros).
L’advocada Teresa Bueyes, antiga amiga de Lorenzo, va declarar davant la Guàrdia Civil que aquest li «insistia que li presentés amigues riques. Havien de ser dones solteres, vídues o divorciades, sense fills ni familiars propers». Segons aquest testimoni, Luis Lorenzo insistia especialment que li presentés l’empresària i celebritat Carmen Lomana. El 2016, molt abans de l’agonia i la mort de la tieta Isabel Suárez, Bueyes ja havia escrit a Instagram que Lorenzo «treu diners a milionàries».
Ingrés mínim vital
La Guàrdia Civil ha intentat esbrinar l’origen dels 142.315 euros que Lorenzo guardava en diverses bosses dins de casa seva. Ni l’actor ni la seva parella treballaven des del 2016. Ella rebia l’ingrés mínim vital; ell cobrava l’atur i havia demanat ajudes per obtenir el bo social en la factura de la llum. Fins i tot disposava de documentació per accedir al bo d’aliments de Mercadona per a persones sense recursos. Però el ritme de vida de la parella, segons els informes econòmics del sumari, era molt més elevat, amb despeses i viatges molt per sobre dels seus ingressos coneguts.
Luis Lorenzo va afirmar que aquells diners que guardava a casa provenien d’un dipòsit que havia tingut a Bankia (actualment integrada a CaixaBank) i que, durant la seva millor època com a actor i presentador de televisió, arribava a ingressar fins a 180.000 euros en un sol mes. Tanmateix, CaixaBank ha emès un document en què rebutja aquesta versió: ni l’actor ni la seva parella hi van tenir aquests productes financers.
La milionària
La investigació sobre la mort de l’anciana asturiana ha revelat un episodi conflictiu de la biografia de Lorenzo. Una milionària madrilenya ha declarat que van ser parella entre el 2012 i el 2014, que Lorenzo tenia una situació econòmica molt precària i que ella va comprar una finca i va crear un viver per ajudar-lo. El va posar al capdavant del negoci i li va donar poders sobre els seus comptes corrents per no haver-ne d’estar pendent cada dia.
Segons aquesta dona, Lorenzo cobrava uns 15.000 euros mensuals per gestionar el viver. Il·lusionada amb la relació, li va prestar també 170.000 euros perquè pagués la reserva d’un pis prop del parc del Retiro, en una de les zones més cares de Madrid.
Despeses sense justificar
Un any i mig després, segons el seu testimoni, la dona es va adonar que el viver tenia despeses duplicades i sense justificar. De l’empresa n’havien sortit 470.000 euros. Va decidir llavors demanar explicacions a Lorenzo i li va enviar un burofax. Segons la seva versió, l’actor li va retornar els diners del pis i també els 470.000 euros que havien sortit de l’empresa. El 2014 van trencar la relació.
Un any més tard, la dona va revisar els comptes del viver i va trobar moviments de caixa sospitosos per valor d’uns 130.000 euros addicionals. Amb l’ajuda de l’advocada Teresa Bueyes, van reclamar aquests diners a Lorenzo, però finalment ella va decidir no denunciar-lo perquè, segons va dir, «volia passar pàgina».
La Guàrdia Civil considera que aquesta quantitat, sumada als diners que la parella hauria sostret a la tieta Isabel anys després (xifrats en 17.000 euros segons l’escrit d’acusació), explicaria el total dels diners trobats a la casa i que mai no van ser declarats a Hisenda.
Aquest presumpte delicte d’apropiació indeguda atribuït a Lorenzo, que ara ha sortit a la llum, no serà objecte del judici contra Lorenzo i Palomino, la segona sessió del qual se celebra aquest dimarts a l’Audiència Provincial de Madrid.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis