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Manu Guix rep l’alta després de l’ingrés a l’UCI per una pneumònia que el va obligar a anul·lar dues actuacions al Bages

El músic i compositor va haver d’aturar la seva agenda de concerts a causa d’una infecció respiratòria

Manu Guix, en el vídeo on anuncia que ha rebut l'alta

Manu Guix, en el vídeo on anuncia que ha rebut l'alta / @manuguix

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Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Una pneumònia el va obligar a aturar-ho tot. Afortunadament, l’ingrés del músic i compositor Manu Guix a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Vall d’Hebron durant una setmana per una infecció respiratòria ha quedat en un ensurt i ja ha rebut l’alta, segons ha confirmat ell mateix a Instagram. Entre les cancel·lacions a conseqüència de l'ingrés, hi havia el concert de clausura de l’Abadal Fest i una actuació a la Gala Plàcido.

Manu Guix ha anunciat que ha rebut l'alta en un vídeo a Instagram, on ha volgut agraïr el suport rebut en els darrers dies. L'artista ha explicat que ara, centrarà tots els esforços en recuperar-se d'un episodi complicat, que l'ha acabat portant a l'UCI. "M’estic prenent la vida amb molta tranquil·litat i amb moltes ganes de recuperar-me com més aviat millor d’aquesta pneumònia", ha assegurat.

El músic també ha destacat la seva satisfacció amb l’atenció rebuda a l’hospital i amb el sistema sanitari en general. «Visca la sanitat pública d’aquest país», ha proclamat.

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Cancel·lacions al Bages

La infecció va obligar a Guix a paral·litzar la seva agenda d'esdeveniments temporalment. Entre altres, tenia prevista una actuació a la gala Plàcido al teatre Kursaal de Manresa i a l'Abadal Fest, a Santa Maria d’Horta d’Avinyó. L'artista ha aprofitat el vídeo per agraïr la comprensió del públic i avisar que el seu equip ja treballa en la reprogramació de totes les actuacions possibles de promoció del seu nou treball, Galàxies.

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