Riquelme a Jordi Wild: «M’agradaria que el Barça desaparegués»
El candidat a la presidència del Reial Madrid es va deixar anar al pòdcast The Wild Project de YouTube
Jordi Gil
Enrique Riquelme afronta amb força la recta final del procés electoral per a la presidència del Reial Madrid. El candidat ha passat per un dels pòdcasts de YouTube més populars, The Wild Project, presentat pel conegut creador de contingut manresà Jordi Wild i rodat al Bages.
Riquelme ha carregat durament contra el FC Barcelona fins al punt de desitjar-ne la desaparició. «Jo vull veure el Barcelona a Segona Divisió. M’encantaria. No tindria cap problema i me n’alegraria. I no és cap falta de respecte. També m’agradaria que el Barcelona desaparegués. No tindria cap problema». Posteriorment, el candidat ha matisat que «el Barcelona és història del futbol, però jo vull que guanyi el Reial Madrid, i únicament el Madrid. El que facin els altres...».
La seva croada contra el Barça ha continuat en afirmar que Florentino Pérez va donar un cop de mà al club blaugrana «en totes les situacions quan estaven KO. Si jo hi hagués estat, puc assegurar que no només no hauria ajudat, sinó que no hauria allargat la mà. És una competència sana, però si heu competit d’una manera en què heu utilitzat diners per pagar el vicepresident dels àrbitres...».
A partir d’aquí ha continuat amb el seu discurs, força reiteratiu, contra Florentino Pérez, de qui ha dit que «amb la seva empresa personal (Key Capital Partners) i altres de noves que té, factura al Madrid de manera directa i indirecta. Està implicat en la Superlliga perquè és accionista de l’empresa creadora d’aquesta (A22 Sports Management), també en la privatització que està impulsant pel seu compte. I en el finançament de l’estadi amb la qüestió dels concerts juntament amb Sixth Street».
El seu atac a Florentino Pérez ha continuat assenyalant que «a tots ens agradaria saber qui és Anas Laghrari (mà dreta de Florentino Pérez). No figura a l’organigrama de l’estructura del club, però pren totes les decisions del club. Té poder total dins del club. S’asseu amb els bancs, amb els fons d’inversió, decideix què es fa, què es fitxa i què no es fitxa... A més, no té cap posició clara dins de l’organigrama, o cap ni una; realment no en té cap».
Enrique Riquelme ha crescut molt durant aquest procés electoral. I això que encara no ha revelat totes les cartes que té preparades per a les eleccions del Reial Madrid d’aquest diumenge.
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