Gira per Espanya
Rigoberta Bandini anuncia el seu embaràs enmig d’un concert
La cantant i la seva parella Esteban Navarro consoliden la seva relació de set anys ampliant la família
Clara Dalmau Merencio
Paula Ribó, popularment coneguda pel seu nom artístic Rigoberta Bandini, ha ofert aquest dijous el primer dels tres concerts de la seva gira «Summer Tour 2026» a Madrid, on la cantant ha tornat per actuar els dies 4, 5 i 6 de juny, al festival Noches de Botánico.
El que el públic no s’esperava era que cançons com «Ay mamá» sonarien amb més força i emoció que mai. I és que Bandini, després d’interpretar «Canciones de amor a ti», ha anunciat que espera el seu segon fill.
«Digueu-me que estic guapa»
Sobre l’escenari, la cantant ha revelat la notícia: «Ha arribat un moment del show en què no sabia si ho diria o no, però he de dir que no estic sola fent aquest show», ha explicat mentre s’acariciava la panxa.
Enmig d’aplaudiments i de l’ovació del públic, la cantant ha admès que «és molt difícil no explicar-vos-ho, sobretot en un concert tan especial i tan proper». A això, hi ha afegit: «Sento que sou una mica la meva família madrilenya, i perquè m’ofego».
Després de deixar els seus fans bocabadats, Bandini ha continuat amb la resta del seu espectacle: «Dit això, ara més que mai digueu-me que estic guapa, que ho faig bé...», deia fent referència a la següent cançó del seu «set list», «Kaiman».
Cantant i actriu
Paula Ribó i la seva parella Esteban Navarro consoliden la seva relació de set anys ampliant la família. L’any 2020 van tenir el seu primer fill, Nico, i el 2023 es van casar.
Rigoberta Bandini va saltar a la fama en publicar diverses de les seves primeres cançons a YouTube i Spotify. Tanmateix, no va ser fins a la primera edició del Benidorm Fest, el 2021, quan va adquirir un reconeixement més gran. De fet, la cantant optava a representar Espanya al festival d’Eurovisión 2022 amb, precisament, la cançó «Ay mamá». Finalment, va acabar classificada en el segon lloc.
Bandini també va ser guanyadora d’un Premi Goya, el 2024, dins de la categoria de Millor cançó original, amb el tema «Yo solo quiero amor» de la pel·lícula «Te estoy amando locamente». A més de ser cantant, Paula Ribó també ha actuat en algunes pel·lícules i sèries de televisió com «Cites» o «Quién eres», i ha estat actriu de doblatge en nombroses pel·lícules com «Harry Potter», «Frozen», «Trolls», «El viaje de Chihiro», «Zootrópolis», «Brave», «Los Increíbles» o «Lilo y Stitch».
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