Inés García respon a les crítiques per la seva relació amb Lamine Yamal
La creadora de contingut es va sincerar sobre com es troba, tant a nivell personal com professional
Ricard Castelló
És una de les parelles més mediàtiques del moment, i no és la formada per Kylian Mbappé, jugador del Reial Madrid, i Ester Expósito, sinó la de Lamine Yamal amb Inés García, creadora de contingut. El futbolista de Rocafonda torna a creure en l’amor després de la sonada ruptura amb Nicki Nicole.
Al principi era un rumor a veus, però el mateix jugador del FC Barcelona va presentar la sevillana com la seva parella oficial durant la celebració de l’equip després de guanyar la Lliga i la Supercopa d’Espanya, que es va celebrar al Casanova Beach Club de Castelldefels. Dies després, no es van voler perdre el primer concert de Bad Bunny a Barcelona, on s’ho van passar d’allò més bé cantant les cançons més populars del cantant porto-riqueny.
Abans de sortir amb el ‘10’ del Barça, Inés era una completa desconeguda per a molta gent, però des que es va fer públic el seu romanç amb el futbolista, la sevillana està en el punt de mira. Una de les polèmiques que va sorgir a les xarxes és que circulava el rumor que havia deixat la seva parella per sortir amb Lamine Yamal, una cosa que ella mateixa va voler desmentir a través del seu compte d’Instagram, on té més de 320.000 seguidors.
Ahir, la creadora de contingut va atendre els mitjans de comunicació en un esdeveniment i no va dubtar a respondre les preguntes dels periodistes presents. En primer lloc, va afirmar que es troba en un dels seus millors moments, tant a nivell personal com professional.
No obstant això, la influencer rep moltes crítiques per mantenir una relació amb l’atacant del conjunt blaugrana. «Indirectament, encara que no vulguis veure-ho, fan que ho vegis», va reconèixer.
«La meva feina era aquesta abans, ho és ara i espero que ho continuï sent. Treballaré perquè sigui així i ja està; no puc dir gaire més perquè estic súper feliç», va exposar la creadora de contingut.
Un dels problemes que va assenyalar és que la gent està molt avorrida, una cosa que «fa molt», però ella continua centrada en la seva vida: «Ni llegeixo ni vull veure les crítiques, estic molt tranquil·la».
Sobre el repte que afronta Lamine Yamal amb la selecció espanyola en el seu camí cap a la segona estrella, Inés va revelar que «estaré igual que vosaltres, donant suport a Espanya». No seria gens descabellat que la influencer viatgés fins als Estats Units per veure alguns dels partits del Mundial i donar suport a la seva parella.
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