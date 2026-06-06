Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

El tècnic bagenc i Maria Guardiola gaudeixen plegats de l'esperat concert de The Cure

Pep Guardiola amb la seva filla Maria al concert de The Cure al Primavera Sound

Pep Guardiola amb la seva filla Maria al concert de The Cure al Primavera Sound / ACN/@maria.guardiola

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

No se’l podien perdre. La vigília de la inauguració de la segona Cruyff Court de Manresa va ser intensa per a Pep Guardiola. El santpedorenc, que aquest dissabte al matí s’ha convertit en el gran protagonista de l’acte celebrat a La Salle, va assistir divendres a la nit al concert de The Cure al Primavera Sound. I no ho va fer sol. Guardiola va gaudir de la vetllada acompanyat de la seva filla, Maria Guardiola, tal com ella mateixa va mostrar a les seves xarxes socials amb una imatge de la nit.

Pep Guardiola no va passar desapercebut aquest divendres al Primavera Sound. Les càmeres del Primavera Sound el van captar entre el públic i, posteriorment, ell mateix va compartir a les seves xarxes una publicació de l’organització en què se li donava la benvinguda. L'extècnic santpedorenc del Manchester City no volia perdre's el concert de The Cure, que tornava a pujar als escenaris des de la seva darrera gira el 2023.

Pare i filla van viure legats un dels concerts més esperats del festival, compartint una experiència que quedarà per al record. La influencer va immortalitzar el moment amb una fotografia que més tard va publicar per als seus seguidors, deixant constància d’una nit especial abans que Guardiola tornés a ser el centre de totes les mirades a Manresa.

La visita a Manresa

Poques hores després, el tècnic no ha faltat al seu compromís amb la capital del Bages. Guardiola ha inaugurat aquest matí la segona Cruyff Court a Manresa. Després de la que rep el nom de Manel Estiarte a la plaça Milcentenari, ha estrenat la que durà el seu nom a La Salle, l'escola on va anar entre els 5 i els 12 anys. El tècnic fins i tot s'ha calçat les botes i ha jugat un partit amb alguns joves que l'esperaven entusiasmats.

Notícies relacionades

Han estat, sens dubte, unes últimes 24 hores ben intenses per a Guardiola: de gaudir del concert de The Cure al Primavera Sound a convertir-se en el gran protagonista de l’estrena de la nova Cruyff Court de Manresa. Una jornada que, a més, ha deixat algunes pistes sobre el seu futur més immediat, un dels temes que més interès desperten després de la seva etapa al Manchester City.

Pep Guardiola en el partit inaugural de la segona Cruyff Court de Manresa

Pep Guardiola en el partit inaugural de la segona Cruyff Court de Manresa

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
  2. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  3. Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
  4. Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
  5. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  6. La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
  7. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
  8. Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa

Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

Lleó XIV fa el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, que han aplegat 130.000 persones

Lleó XIV fa el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, que han aplegat 130.000 persones

Lleó XIV pels carrers de Madrid amb el 'papamòbil'

El Papa agraeix a Espanya el seu «compromís actiu amb la pau» i la defensa del multilateralisme

El Papa agraeix a Espanya el seu «compromís actiu amb la pau» i la defensa del multilateralisme

"És un dia que recordaré": 54 persones són reconegudes per la seva implicació amb la Patum

"És un dia que recordaré": 54 persones són reconegudes per la seva implicació amb la Patum

Per què dorms moltes hores i et lleves igualment cansat?

Per què dorms moltes hores i et lleves igualment cansat?

La cadena de muntatge manual de la indústria de l’autobús d’Arbúcies desafia l’automatització global

La cadena de muntatge manual de la indústria de l’autobús d’Arbúcies desafia l’automatització global

Pep Guardiola: "Tornaré a la Salle com quan era petit, me'n faré professor"

Pep Guardiola: "Tornaré a la Salle com quan era petit, me'n faré professor"
Tracking Pixel Contents