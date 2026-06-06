Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
El tècnic bagenc i Maria Guardiola gaudeixen plegats de l'esperat concert de The Cure
No se’l podien perdre. La vigília de la inauguració de la segona Cruyff Court de Manresa va ser intensa per a Pep Guardiola. El santpedorenc, que aquest dissabte al matí s’ha convertit en el gran protagonista de l’acte celebrat a La Salle, va assistir divendres a la nit al concert de The Cure al Primavera Sound. I no ho va fer sol. Guardiola va gaudir de la vetllada acompanyat de la seva filla, Maria Guardiola, tal com ella mateixa va mostrar a les seves xarxes socials amb una imatge de la nit.
Pep Guardiola no va passar desapercebut aquest divendres al Primavera Sound. Les càmeres del Primavera Sound el van captar entre el públic i, posteriorment, ell mateix va compartir a les seves xarxes una publicació de l’organització en què se li donava la benvinguda. L'extècnic santpedorenc del Manchester City no volia perdre's el concert de The Cure, que tornava a pujar als escenaris des de la seva darrera gira el 2023.
Pare i filla van viure legats un dels concerts més esperats del festival, compartint una experiència que quedarà per al record. La influencer va immortalitzar el moment amb una fotografia que més tard va publicar per als seus seguidors, deixant constància d’una nit especial abans que Guardiola tornés a ser el centre de totes les mirades a Manresa.
La visita a Manresa
Poques hores després, el tècnic no ha faltat al seu compromís amb la capital del Bages. Guardiola ha inaugurat aquest matí la segona Cruyff Court a Manresa. Després de la que rep el nom de Manel Estiarte a la plaça Milcentenari, ha estrenat la que durà el seu nom a La Salle, l'escola on va anar entre els 5 i els 12 anys. El tècnic fins i tot s'ha calçat les botes i ha jugat un partit amb alguns joves que l'esperaven entusiasmats.
Han estat, sens dubte, unes últimes 24 hores ben intenses per a Guardiola: de gaudir del concert de The Cure al Primavera Sound a convertir-se en el gran protagonista de l’estrena de la nova Cruyff Court de Manresa. Una jornada que, a més, ha deixat algunes pistes sobre el seu futur més immediat, un dels temes que més interès desperten després de la seva etapa al Manchester City.
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