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L’actor Andrés Pajares, ingressat d’urgència: aquest és el seu estat actual de salut

L’actor no va poder assistir a l’aniversari de la seva filla Mari Cielo després de patir un nou problema de salut, segons va explicar Saúl Ortiz a ‘Fiesta

L'actor Andrés Pajares en una imatge d'arxiu

L'actor Andrés Pajares en una imatge d'arxiu / EFE

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Carlos Merenciano

Manresa

L’absència d’Andrés Pajares a l’aniversari de la seva filla Mari Cielo va encendre totes les alarmes aquest cap de setmana. L’actor tenia previst acudir a la celebració, però un problema de salut el va obligar a romandre ingressat a l’hospital des del passat divendres. La informació la va donar Saúl Ortiz a ‘Fiesta’, després de parlar amb Juana Gil, parella de l’intèrpret. Segons va explicar el periodista, Pajares va començar a trobar-se malament i la pujada de febre va fer saltar totes les alarmes en el seu entorn més proper.

El diagnòstic inicial apuntava a una pneumònia, tot i que el quadre ha evolucionat posteriorment cap a una bronquitis. Ortiz va assegurar que l’actor es troba millor, però encara està afectat i amb la veu molt tocada, motiu pel qual finalment no va poder acompanyar la seva filla en una data tan assenyalada.

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El nou ingrés arriba poc després d’una altra etapa complicada per a l’intèrpret. A l’abril, després de ser intervingut, Pajares va reaparèixer davant la premsa i va sorprendre amb unes paraules molt dures contra el seu fill, Andrés Burguera, amb qui no té cap relació.

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