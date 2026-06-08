L’actor Andrés Pajares, ingressat d’urgència: aquest és el seu estat actual de salut
L’actor no va poder assistir a l’aniversari de la seva filla Mari Cielo després de patir un nou problema de salut, segons va explicar Saúl Ortiz a ‘Fiesta
Carlos Merenciano
L’absència d’Andrés Pajares a l’aniversari de la seva filla Mari Cielo va encendre totes les alarmes aquest cap de setmana. L’actor tenia previst acudir a la celebració, però un problema de salut el va obligar a romandre ingressat a l’hospital des del passat divendres. La informació la va donar Saúl Ortiz a ‘Fiesta’, després de parlar amb Juana Gil, parella de l’intèrpret. Segons va explicar el periodista, Pajares va començar a trobar-se malament i la pujada de febre va fer saltar totes les alarmes en el seu entorn més proper.
El diagnòstic inicial apuntava a una pneumònia, tot i que el quadre ha evolucionat posteriorment cap a una bronquitis. Ortiz va assegurar que l’actor es troba millor, però encara està afectat i amb la veu molt tocada, motiu pel qual finalment no va poder acompanyar la seva filla en una data tan assenyalada.
El nou ingrés arriba poc després d’una altra etapa complicada per a l’intèrpret. A l’abril, després de ser intervingut, Pajares va reaparèixer davant la premsa i va sorprendre amb unes paraules molt dures contra el seu fill, Andrés Burguera, amb qui no té cap relació.
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