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Detenen el cantant Beret per una presumpta agressió sexual

Fa dos dies l'artista sevillà va actuar a la vetlla d'espera del Papa Lleó XIV, celebrada a l'Estadi Olímpic de Barcelona

El cantant Beret en una imatge d'arxiu

El cantant Beret en una imatge d'arxiu

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Europa Press

Barcelona

El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez Beret, conegut artísticament com a Beret, ha estat detingut aquest dijous a Sevilla per la Policia Nacional per una presumpta agressió sexual.

Segons han confirmat fonts properes al cas a Europa Press, l’artista, que dimarts va actuar a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el marc de la visita del Papa Lleó XIV, es troba a l’espera de passar a disposició judicial.

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De moment, no han transcendit més detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la seva carrera publicant cançons en plataformes digitals el 2013.

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