Jordi Wild sobre la mort del youtuber Gaspi: "És una tragèdia que algú amb tant futur marxi tan aviat"
El creador de contingut manresà ha recordat en una publicació a Instagram la figura del youtuber que aquest diumenge va perdre la vida en un accident d'helicòpter a Rio de Janeiro
La mort del youtuber Gaspar Prim Díaz, conegut a les xarxes com a Gaspi, en un tràgic accident d'helicòpter a Rio de Janeiro ha causat consternació en el món de la creació de contingut. Entre les youtubers que han compartit les seves condolències hi ha el manresà Jordi Carrillo, Jordi Wild a les xarxes. El creador del pòdcast The Wild Project s'ha mostrat consternat per la notícia de la defunció de l'argentí.
"Vaig tenir la sort que Gaspar m’escollís per al primer cop en la seva vida que anava a mostrar a Internet la persona, i no el personatge. Vam conèixer un noi jove, introvertit, tímid, bohemi i profundament artista; algú amb un món ric, a les antípodes del seu personatge digital", diu el text publicat al seu perfil d’Instagram, que acompanya amb imatges de l’entrevista que va fer a Gaspi al pòdcast l'any passat. El programa acumula més de 10 milions de visualitzacions.
A la publicació compartida a xarxes, el manresà revela que van estar "parlant dins i fora de càmeres" i li va semblar "una persona increïble". "És una autèntica tragèdia que algú així, amb tant futur per endavant, marxi tan aviat", afegeix a l’escrit. Carrillo ha finalitzat el text enviant les seves condolències a la família i amics de Gaspi, així com a les famílies de les altres víctimes de l’accident, entre les quals hi ha també el cantant Oliver Tree.
El sinistre es va produir diumenge al matí, quan dues aeronaus —una amb cinc persones a bord i l’altra només amb el pilot— van col·lidir en ple vol. Una d’elles es va incendiar en caure dins d’un aparcament privat.
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