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Mor l’actriu turca Ece Irtem, protagonista de ‘Pecado original’ i ‘El hombre equivocado’, un dia després de fer 35 anys

Les primeres valoracions apunten a un possible infart, pendent de confirmació per l’autòpsia

Ece Irtem, en una imatge d'arxiu

Ece Irtem, en una imatge d'arxiu / Arxiu particular

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Carlos Merenciano

Barcelona

L’actriu turca Ece Irtem ha mort als 35 anys, tot just un dia després de celebrar el seu aniversari. La intèrpret va morir aquest dilluns 15 de juny al seu domicili d’Istanbul, on es trobava acompanyada per la seva mare, segons va confirmar el seu advocat.

Les primeres avaluacions apunten que podria haver patit un atac de cor. No obstant això, el seu representant legal ha demanat esperar l’informe de l’autòpsia per conèixer amb exactitud la causa de la mort i ha assenyalat que la investigació encara continua.

Irtem era un rostre conegut pels seguidors de les ficcions turques emeses a Espanya. Va participar en títols com ‘Pecado original’, ‘Amor sin límite’, ‘Me robó mi vida’ i ‘Mundos opuestos’. També va compartir repartiment amb Can Yaman a ‘El hombre equivocado’.

Precisament, Can Yaman va reaccionar a la notícia compartint a les seves xarxes socials una fotografia en blanc i negre amb la seva companya, acompanyada d’un cor trencat. La productora Gold Film i altres actors de la indústria turca també han publicat missatges de comiat i condol per a la família.

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Ece Irtem havia començat la seva trajectòria interpretativa el 2014 i es trobava en plena activitat professional. El seu funeral se celebrarà a Esmirna, la seva ciutat natal, després d’una mort sobtada que ha causat una forta commoció entre els seus companys i els espectadors de les sèries turques.

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