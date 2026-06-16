Qui és Bruna Biancardi, influencer i parella de Neymar?
La parella ha travessat diverses crisis per infidelitats reconegudes públicament pel futbolista
Goundo Sakho
Totes les mirades estan posades sobre Neymar, ara més que mai, no només per quan serà el seu debut al Mundial 2026, sinó també per l’anunci que espera la seva tercera filla amb Bruna Biancardi. Biancardi va sortir a la llum pública el 2021, quan va ser fotografiada amb el futbolista en un iot a Eivissa després de la Copa Amèrica. Tot i que la seva relació era pràcticament un secret a veus, van passar diversos mesos abans que es fes oficial el seu festeig.
Model i influencer
Malgrat la notorietat pública que va guanyar gràcies a la seva relació amb Neymar, Biancardi ja era coneguda al Brasil. Nascuda a São Paulo el 15 d’abril de 1994, Bruna va desenvolupar un gran interès per la moda, fet que la va portar a estudiar Negocis de Moda a la Universitat Anhembi Morumbi. Gràcies a aquesta formació, també es va interessar per les tendències i els projectes vinculats al màrqueting i, amb el temps, va aconseguir fer-se un lloc en el sector i col·laborar amb marques com Victoria Beckham, Louis Vuitton o Balmain.
Biancardi té una gran presència a les xarxes socials. Actualment supera els 15 milions de seguidors a Instagram, on comparteix continguts relacionats amb la moda, la bellesa, l’estil de vida i alguns moments familiars, com ara la festa de revelació de gènere que van organitzar aquest dilluns per al nou nadó.
A més, de tant en tant també mostra la seva rutina diària, les seves mascotes —els seus dos gossos, Chopp i Buddy— i les seves col·laboracions amb marques destacades.
Una relació turbulenta
Segons ha explicat la mateixa influencer, va conèixer Neymar el 2020 durant una festa, però quan van començar a sortir van decidir mantenir la relació en privat. Ho van aconseguir durant un temps, fins que els constants viatges de Biancardi a París —on llavors jugava Neymar al Paris Saint-Germain— van començar a aixecar sospites. No va ser fins al 2022 que Neymar va compartir imatges amb la influencer, confirmant oficialment la relació.
Tot i que semblaven molt enamorats, mesos després van posar fi al festeig arran d’una suposada infidelitat del futbolista amb la també influencer Amanda Kimberlly. L’agost de 2023, Bruna es va pronunciar sobre la qüestió a Instagram: «Sempre he estat molt centrada en la meva vida, ja ho sabeu, però com que constantment m’involucren en rumors, prefereixo deixar clar que ja fa un temps que no estic en una relació.»
I va afegir: «No us cregueu tot el que apareix per aquí. Li tinc molta estima a ell i a tota la seva família. Si us plau, deixeu d’involucrar el meu nom. Gràcies.» Tot i això, el gener de 2024 van tornar a ser vistos junts passejant pels carrers de París. Pocs dies després, el 5 de febrer, tots dos van compartir a les xarxes socials imatges de l’aniversari del futbolista, revelant que havien reprès la relació.
La tercera d’ella i la cinquena d’ell
L’abril de 2023, la parella va anunciar que esperava la seva primera filla. Durant l’embaràs, Bruna va compartir amb els seus seguidors diversos detalls del procés i va parlar obertament de les dificultats que va afrontar. Finalment, el 6 d’octubre de 2023 van donar la benvinguda a Mavie, una notícia celebrada per milions de seguidors arreu del món, tot i que poc després la parella va decidir separar-se.
El juliol de 2024, Neymar va anunciar el naixement de la seva filla Helena amb Amanda Kimberlly. Ho va fer acompanyat del seu primer fill, Davi Lucca, fruit de la seva relació amb la també influencer Carolina Dantas. Abans d’això, però, també havia anunciat que havia decidit donar-se una nova oportunitat amb Biancardi.
Mesos més tard, Bruna va sorprendre els seus seguidors revelant que estava embarassada de nou i, el juliol de 2025, va néixer la seva segona filla, Mel. A partir d’ara, serà la germana gran d’una nova nena, la tercera filla de Bruna amb Neymar i la cinquena descendència del futbolista.
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