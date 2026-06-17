Així és el nou iot d’Alcaraz valorat en 10 milions d’euros: quatre camarots, una suite principal i un disseny modern
El jove campió de diversos Grand Slam s’introdueix en el món de la nàutica de luxe amb el model 'Sunreef ULTIMA 88'
Oriol García Dot
El fenomen del tennis mundial Carlos Alcaraz torna a sorprendre fora de les pistes en segellar una aliança d’alt nivell amb 'Sunreef Yachts'. El jove campió de tenis, allunyat dels terrenys de joc des de l’abril per una lesió, ha signat un contracte per vincular la seva imatge a l’exclusiu model 'Sunreef ULTIMA 88', una embarcació que redefineix el luxe sostenible en alta mar i que té un valor de 10 milions d’euros.
Carlos Alcaraz és un tenista espanyol considerat una de les grans estrelles de la nova generació d’aquest esport. Nascut el 2003, ha conquerit diversos títols de Grand Slam, entre els quals hi ha l’US Open i Wimbledon. A més, va arribar a ser número u del món en el rànquing de l’ATP amb només 19 anys, convertint-se en el més jove a aconseguir-ho gràcies al seu estil de joc explosiu i la seva energia inesgotable.
Entrada al món de la nàutica de luxe
Tot i que la major part dels seus èxits els ha aconseguit dins de la pista, Carlos Alcaraz també ha sabut traslladar aquest èxit fora d’ella, aconseguint viure envoltat de luxe. En aquest últim moviment inesperat, el tenista ha decidit entrar en el món de la nàutica de luxe. En aquest nou sector es va trobar amb la marca Sunreef Yachts i va acabar encarregant el model 'Sunreef ULTIMA 88'.
Segons recull la mateixa empresa, Carlos Alcaraz va comentar: «Vaig decidir encarregar l’ULTIMA 88 a Sunreef perquè crec que no només són experts en catamarans de luxe, sinó també autèntics creadors de tendències. Construir-lo amb ells em dona la seguretat que serà el iot perfecte per desconnectar i recarregar energies. Sento que Sunreef i jo compartim el mateix esperit dinàmic: fem una gran parella».
Iot personalitzat per Alcaraz
A més, el fundador i president de Sunreef Yachts, Francis Lapp, ha volgut explicar què representa aquest nou contracte amb el tenista espanyol: «Carlos és una altra personalitat destacada que s’uneix a la Casa Sunreef, una comunitat de propietaris visionaris els èxits dels quals inspiren el món i aporten nova energia a l’estil de vida nàutic».
Tot i que el 'Sunreef ULTIMA 88' té un preu inicial d’uns 9 milions d’euros, el iot de Carlos Alcaraz està totalment personalitzat, fet que eleva el seu preu fins als 10 milions. Aquest iot inclou allotjament per a convidats en quatre camarots, una suite principal —el camarot principal— amb abundant llum natural i un ampli bany amb banyera, i finalment un flybridge, que ofereix àmplies zones per relaxar-se i gaudir d’àpats a l’aire lliure.
Arquitectura elegant i disseny modern
Aquests nous dissenys, que representen l’última generació de catamarans de luxe en l’àmbit internacional, combinen una arquitectura elegant amb un disseny modern i atractiu i unes prestacions de navegació excepcionals. Aquest model de iot pot assolir una velocitat màxima de 26 nusos, l’equivalent a gairebé 50 km/h.
El iot compta amb un ampli saló principal anomenat 'Ocean Lounge', situat a la popa. Finalment, una de les zones més demandades pels clients de Sunreef Yachts és la que inclou un gran garatge, una plataforma hidràulica i dues terrasses laterals desplegables. La joia de la corona es troba precisament en aquest garatge, ja que ofereix accés directe al mar per a la moto aquàtica i l’equipament d’esports aquàtics, creant un ampli espai d’oci i activitats al costat de l’aigua.
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