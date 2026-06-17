Denunciat el cantant Morad per maltractar un client d’un aparcament a Barcelona
Els Mossos també l’acusen de no voler-se identificar i de faltar al respecte a l’autoritat
Germán González
Nou incident protagonitzat pel cantant Morad. Els Mossos d'Esquadra l’han denunciat després d’intervenir en una baralla en un aparcament de Barcelona en què, presumptament, el raper va agredir un client. Per aquest motiu, està denunciat per un delicte de maltractament.
A més, els agents també l’han denunciat administrativament per no voler-se identificar i per haver faltat al respecte als policies que van intervenir en aquesta baralla. Segons han explicat diverses fonts, Morad anava amb altres persones quan va tenir una trifulga en un aparcament de la ciutat i es va enfrontar a un altre grup. Un home va denunciar que el cantant l’havia agredit i per això l’acusen de maltractament.
Una patrulla es va personar al lloc dels fets i, presumptament, el raper s’hauria negat primer a identificar-se i després hauria faltat al respecte als agents. Per aquest motiu li van interposar una denúncia administrativa que podria ser sancionada amb una multa.
Morad sempre ha estat envoltat de polèmica fora dels escenaris. L’última va ser a finals d’abril, quan una patrulla de paisà dels Mossos el va aturar a l’avinguda de Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat i, com que constava una ordre d’allunyament de la zona per un enfrontament que havia tingut amb el seu padrastre, el van detenir per un delicte de trencament de condemna.
Tanmateix, un cop a la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat, l’advocat del cantant va assenyalar que la causa contra el padrastre estava arxivada i que, per tant, l’ordre d’allunyament de la zona no existia. Per això va quedar en llibertat.
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