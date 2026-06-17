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Georgina Rodríguez s’estrena com a presentadora: de què va i on veure el concurs que conduirà

Prime Video recupera 'LOL: Si te ríes pierdes' amb la protagonista de ‘Soy Georgina’ i Antonio Resines com a nova parella de conductors

Georgina Rodríguez, en una imatge d'arxiu.

Georgina Rodríguez, en una imatge d'arxiu. / Sport / XXSS

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Carlos Merenciano

Madrid

Georgina Rodríguez canvia de plataforma i amplia la seva trajectòria a la televisió. La model i empresària serà una de les presentadores de la tercera temporada de ‘LOL: Si te ríes, pierdes’, el concurs de Prime Video que tornarà després de quatre anys sense noves entregues a Espanya. Al seu costat hi haurà Antonio Resines, formant una de les parelles més inesperades del format.

El fitxatge suposa un nou pas professional per a Georgina, coneguda davant les càmeres per les tres temporades del seu docureality ‘Soy Georgina’ a Netflix. En aquesta ocasió haurà d’assumir un paper diferent: controlar des de fora la competició, intervenir en el joc i vigilar que els participants no incompleixin la norma principal del programa.

‘LOL: Si te ríes, pierdes’ reuneix un grup d’humoristes i cares conegudes en un mateix espai durant diverses hores. Cada participant ha d’aconseguir que els seus rivals riguin mentre intenta mantenir el gest seriós. Els somriures, les riallades i les pèrdues de control reben avisos i poden acabar en expulsió fins que només queda un guanyador.

Georgina Rodríguez i Antonio Resines prendran el relleu de Silvia Abril i Carolina Iglesias, responsables de la segona temporada. La primera entrega va estar conduïda per Santiago Segura i Xavier Deltell. Prime Video aposta ara per unir dos perfils molt diferents: una figura internacional procedent de la moda i la premsa del cor i un dels actors més populars de la ficció espanyola.

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La tercera temporada forma part de les novetats avançades per Prime Video durant la celebració del seu desè aniversari a Espanya, on va confirmar oficialment el retorn del concurs i la incorporació dels seus nous presentadors.

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