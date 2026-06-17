El refugi de Pedri (23 anys): un poble d’11.000 habitants envoltat de vinyes i una elevació volcànica que va forjar el geni del Barça
La localitat tinerfenya on va créixer el migcampista continua sent el seu ancoratge emocional malgrat la seva vida a Catalunya
Mariona Carol Roc
Un dels millors jugadors de LaLiga, i considerat un dels millors migcampistes del món, Pedri també és una de les figures més estimades del futbol espanyol. Actualment al FC Barcelona, el club amb el qual va somiar des de petit, manté un vincle familiar tan profund amb l’entitat blaugrana que el seu pare presideix la penya barcelonista del seu poble. Però abans de vestir de blaugrana, Pedri ja tenia una llar que va marcar el seu caràcter: Tegueste, una petita localitat del nord de Tenerife.
Tegueste, el poble que el va veure créixer
Situat a l’extrem nord de l’illa, Tegueste ha acompanyat Pedri des que era molt petit. Tot i que el futbolista resideix avui a Barcelona, la seva família continua vivint al municipi tinerfeny, al qual el jugador torna sempre que pot per desconnectar i retrobar-se amb les seves arrels.
Un dels tres municipis de Tenerife sense costa, Tegueste té uns 11.500 habitants i pren el seu nom de l’antic menceiat de Tegueste, que en època guanxe abastava també Valle de Guerra, Tejina i Bajamar. El seu nucli antic, declarat Bé d’Interès Cultural el 1986, conserva encara importants vestigis de la cultura aborigen.
Al límit nord-occidental del municipi s’obre el barranc d’Agua de Dios, declarat zona arqueològica el 2006. Al llarg d’aquest barranc s’han trobat nombroses coves, entre elles la Cova dels Cabezazos, la més destacada, utilitzades pels guanxes com a habitatges i llocs d’enterrament. Aquest patrimoni converteix Tegueste en un enclavament singular on la història prehispànica continua molt present.
Història, tradició i vida rural
Tot i ser petit, Tegueste conserva diversos punts d’interès que reflecteixen la seva identitat. Al barri del Socorro hi ha l’església de Nuestra Señora del Socorro, la més antiga de la zona, construïda al segle XVI. Al centre del poble s’alça la parròquia de Sant Marc, dedicada al patró local. La Casa de los Zamorano, situada en un dels extrems de la vila, és un altre dels espais que permeten descobrir l’essència rural i vinícola del municipi.
Els voltants de Tegueste són un paradís per als amants del senderisme. Els seus camins, envoltats de vinyes, s’endinsen al Parc Rural d’Anaga, declarat Reserva de la Biosfera, i pugen fins a la Mesa de Tejina, una elevació volcànica que ofereix vistes espectaculars de l’entorn.
El lloc on Pedri sempre torna
Entre història, natura i tradició, Tegueste continua sent el refugi emocional de Pedri. Un racó tranquil i profundament lligat a la seva família que explica, en part, la personalitat humil i propera del futbolista. Allà, lluny del soroll mediàtic i de la pressió del Camp Nou, el migcampista troba l’espai on va començar tot.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre