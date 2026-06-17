Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gossos policiaProtesta de metgesHabitatge a ManresaLukasz Kolenda al Kids&UsApp runningXevi Pujol al Barça
instagramlinkedin

El refugi de Pedri (23 anys): un poble d’11.000 habitants envoltat de vinyes i una elevació volcànica que va forjar el geni del Barça

La localitat tinerfenya on va créixer el migcampista continua sent el seu ancoratge emocional malgrat la seva vida a Catalunya

El refugi de Pedri

El refugi de Pedri / El Periódico

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Mariona Carol Roc

Un dels millors jugadors de LaLiga, i considerat un dels millors migcampistes del món, Pedri també és una de les figures més estimades del futbol espanyol. Actualment al FC Barcelona, el club amb el qual va somiar des de petit, manté un vincle familiar tan profund amb l’entitat blaugrana que el seu pare presideix la penya barcelonista del seu poble. Però abans de vestir de blaugrana, Pedri ja tenia una llar que va marcar el seu caràcter: Tegueste, una petita localitat del nord de Tenerife.

Tegueste, el poble que el va veure créixer

Situat a l’extrem nord de l’illa, Tegueste ha acompanyat Pedri des que era molt petit. Tot i que el futbolista resideix avui a Barcelona, la seva família continua vivint al municipi tinerfeny, al qual el jugador torna sempre que pot per desconnectar i retrobar-se amb les seves arrels.

Un dels tres municipis de Tenerife sense costa, Tegueste té uns 11.500 habitants i pren el seu nom de l’antic menceiat de Tegueste, que en època guanxe abastava també Valle de Guerra, Tejina i Bajamar. El seu nucli antic, declarat Bé d’Interès Cultural el 1986, conserva encara importants vestigis de la cultura aborigen.

Així és el municipi de Tagueste

Així és el municipi de Tagueste / El Periódico

Al límit nord-occidental del municipi s’obre el barranc d’Agua de Dios, declarat zona arqueològica el 2006. Al llarg d’aquest barranc s’han trobat nombroses coves, entre elles la Cova dels Cabezazos, la més destacada, utilitzades pels guanxes com a habitatges i llocs d’enterrament. Aquest patrimoni converteix Tegueste en un enclavament singular on la història prehispànica continua molt present.

Història, tradició i vida rural

Tot i ser petit, Tegueste conserva diversos punts d’interès que reflecteixen la seva identitat. Al barri del Socorro hi ha l’església de Nuestra Señora del Socorro, la més antiga de la zona, construïda al segle XVI. Al centre del poble s’alça la parròquia de Sant Marc, dedicada al patró local. La Casa de los Zamorano, situada en un dels extrems de la vila, és un altre dels espais que permeten descobrir l’essència rural i vinícola del municipi.

Tegueste, un poble al nord de Tenerife

Tegueste, un poble al nord de Tenerife / Arxiu

Els voltants de Tegueste són un paradís per als amants del senderisme. Els seus camins, envoltats de vinyes, s’endinsen al Parc Rural d’Anaga, declarat Reserva de la Biosfera, i pugen fins a la Mesa de Tejina, una elevació volcànica que ofereix vistes espectaculars de l’entorn.

Notícies relacionades

El lloc on Pedri sempre torna

Entre història, natura i tradició, Tegueste continua sent el refugi emocional de Pedri. Un racó tranquil i profundament lligat a la seva família que explica, en part, la personalitat humil i propera del futbolista. Allà, lluny del soroll mediàtic i de la pressió del Camp Nou, el migcampista troba l’espai on va començar tot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  3. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  4. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  5. Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  8. Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre

La fórmula legal per evitar que una herència acabi sent un problema familiar

La fórmula legal per evitar que una herència acabi sent un problema familiar

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès suma set metalls a la Copa Catalana

Confinen dues poblacions per un incendi de camps sense segar a Talavera

Confinen dues poblacions per un incendi de camps sense segar a Talavera

Lluc Not, escriptor: «Vaig tenir la idea de la novel·la després de llegir ‘Mary Poppins’»

Lluc Not, escriptor: «Vaig tenir la idea de la novel·la després de llegir ‘Mary Poppins’»

Manresa commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb activitats per a tots els públics

Manresa commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb activitats per a tots els públics

Una quinzena de propostes ompliran els casals i activitats d’estiu del CAE per a infants i joves

Una quinzena de propostes ompliran els casals i activitats d’estiu del CAE per a infants i joves

Retards a l'R4 per una avaria en un tren de mercaderies

Retards a l'R4 per una avaria en un tren de mercaderies

Prop de 400 gats rescatats a Vietnam d’una xarxa de comercialització per al consum humà

Prop de 400 gats rescatats a Vietnam d’una xarxa de comercialització per al consum humà
Tracking Pixel Contents