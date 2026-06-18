problema de salut
Mette-Marit de Noruega rep un pulmó nou
La princesa hereva estarà setmanes ingressada al Rikshospitalet d’Oslo després d’un trasplantament que la casa reial qualifica d’"exitós".
Laura Estirado
Mette-Marit de Noruega afronta una nova etapa. La princesa hereva, de 52 anys, va ser sotmesa amb èxit a un trasplantament de pulmó al Rikshospitalet d’Oslo, segons va confirmar la casa reial noruega. La intervenció arriba després de mesos de preocupació per l’empitjorament de la fibrosi pulmonar, que li va ser diagnosticada el 2018.
La dona del príncep Haakon de Noruega havia sigut inclosa en la llista d’espera per a un trasplantament el 5 de juny passat, després que els metges constatessin que l’evolució de la seva malaltia pulmonar crònica era greu. La mateixa casa reial va explicar llavors que la decisió s’havia pres després d’exhaustius exàmens mèdics i a causa del caràcter potencialment mortal de la malaltia.
Ara comença per a Mette-Marit una fase delicada. Segons la premsa noruega, la princesa estarà hospitalitzada durant algunes setmanes per rebre seguiment mèdic, ajustar la medicació i prevenir possibles complicacions. Després arribarà un període de rehabilitació en què la casa reial va anunciar que no oferirà actualitzacions fins que no hi hagi novetats rellevants sobre la seva evolució.
La notícia suposa un respir per a la família reial noruega després de setmanes de màxima preocupació. En els últims mesos, la imatge de Mette-Marit amb ajuda respiratòria en actes públics havia augmentat la inquietud a Noruega. El seu deteriorament físic també havia obligat el príncep Haakon i altres membres de la família a reorganitzar les seves agendes per acompanyar-la en aquest procés.
Primogènit a la presó
Haakon, hereu al tron noruec, va decidir adaptar els seus compromisos oficials per estar al costat de la seva dona durant la recuperació. La parella va traslladar el seu agraïment pels missatges de suport rebuts aquests dies, en un moment marcat per la prudència mèdica i per l’esperança després d’una operació decisiva.
El trasplantament arriba, a més, en un context personal complex per a la princesa. La família ha viscut sota una forta pressió mediàtica pel cas judicial de Marius Borg Høiby, fill gran de Mette-Marit, condemnat aquesta mateixa setmana a quatre anys de presó per diversos delictes greus.
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