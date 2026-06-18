Mor l'actriu Daveigh Chase, protagonista de The Ring i veu de la Lilo a Lilo & Stitch
L'intèrpret ha mort als 35 anys a Los Angeles
Laura Estirado
L'actriu Daveigh Chase, coneguda pel seu paper protagonista a The Ring (La senyal) quan era una nena i per haver posat la veu de la Lilo a la pel·lícula Lilo & Stitch en la versió original anglesa, ha mort als 35 anys. El company de l'actriu, Roy Hernandez, va declarar a TMZ que Daveigh va morir dimarts a causa d'una meningitis i d'una infecció sanguínia que li van provocar una septicèmia i el consegüent col·lapse de l'organisme.
Daveigh havia estat ingressada en un hospital de Los Angeles a principis d'aquest mes a causa de la desnutrició.
L'actriu va assolir la fama a Hollywood molt aviat, posant veu a la Lilo en l'exitosa pel·lícula de Disney Lilo & Stitch l'any 2002 i també a la sèrie de televisió que se'n va derivar. Igualment, va posar veu a Chihiro Ogino en el doblatge nord-americà de El viatge de Chihiro.
Els aficionats al cinema de terror la recordaran per la seva inquietant interpretació de Samara Morgan, la vilana de l'èxit cinematogràfic The Ring (2002), paper pel qual va guanyar un premi MTV Movie Award a la Millor Vilana.
A partir del 2006, Daveigh va obtenir un paper recurrent a la sèrie d'HBO Big Love, que narra la història d'una família mormona fonamentalista i polígama. Hi va interpretar Rhonda Volmer en 32 episodis al llarg de les cinc temporades de la sèrie.
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