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El refugi de Melendi: un poble medieval amb platges d’aigües cristal·lines i sorra blanca
El cantant asturià es decanta per les illes quan busca desconnectar i passar temps amb els seus
Valeria Montero
Melendi no estiueja a Astúries, estiueja al Mediterrani. El cantant asturià és un habitual d’un dels racons més idíl·lics i protegits de les Illes Balears. Allà gaudeix d’un ambient acollidor i amb molta història en què també es pot gaudir de platges d’aigües cristal·lines.
Al nord de l’illa de Mallorca es troba Alcúdia, un poble medieval emmurallat l’origen del qual es remunta a l’any 123 aC. Antigament es coneixia com a Pollentia, va estar habitada per fenicis, grecs i romans i va ser la capital de Mallorca. És el lloc favorit del cantant per desconnectar.
Més de set quilòmetres de sorra blanca
És una costa molt accidentada, per la qual cosa està plena de penya-segats en aquesta zona, tot i que més cap al nord se suavitza i apareixen platges més rectes com la Platja d’Alcúdia, amb més de set quilòmetres de sorra blanca i verge.
Aquesta platja es divideix en dos trams: el Puerto Deportivo o Club Náutico i la zona que va des de Ciudad Blanca fins a la Playa de Muro, que es connecten a través d’un agradable passeig marítim. A les dues parts hi ha guinguetes, banys públics, dutxes, para-sols, gandules i tots els serveis necessaris en una zona de platja. La de Muro compta amb més de cinc quilòmetres de longitud i el reconeixement d’Área Natural de Especial Interés, a més de Bandera Azul.
La platja favorita de Melendi és Es Coll Baix, una cala espectacular i remota que s’alça com l’últim reducte verge de la costa d’Alcúdia.
Patrimoni històric
El 1974, el poble va ser declarat Conjunto Histórico-Artístico. Del seu passat medieval es poden visitar les restes de l’antic amfiteatre, del qual encara es conserven algunes tombes, el fòrum i algunes zones residencials. Altres llocs rellevants són els museus, com el Museo de la Ciudad Romana de Pollensa, la Fundación de Arte Yannick y Ben Jacober o el Centro de Arte y Cultura de Can Fondo. També valen la pena l’església de San Jaume, l’ermita de la Victoria, l’Ajuntament, la Torre Mayor o les seves cases senyorials i renaixentistes.
Al costat de la muralla s’estén un enorme mercat ambulant cada dimarts i diumenge conegut com Alcúdia Market, que és dels més importants de l’illa. Aquí es poden adquirir souvenirs, roba, complements i fins i tot productes locals.
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