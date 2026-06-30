Club d’Estil
Toni Pons, 80 anys cosint a mà l’espardenya de l’estiu
La marca nascuda a Osor (Girona) celebra vuit dècades d’artesania, expansió internacional i estil mediterrani que no passa de moda. Alguns dels seus models calcen fins i tot reines, com Letizia
Laura Estirado
Hi va haver un temps en què les espardenyes no eren tendència ni un bàsic mediterrani fotografiat al costat de vestits de lli i cabassos de ràfia. Eren les sabates de la gent corrent que treballava. Lleugeres, flexibles, humils i enganxades a terra. Un calçat pensat per caminar abans que la moda descobrís paraules com «comoditat», «autenticitat» o «quilòmetre zero».
En aquesta genealogia s’entén la història de Toni Pons, la marca d’espardenyes artesanals nascuda a Osor, a la comarca de la Selva (Girona), que celebra el 80è aniversari. La firma ha convertit un ofici familiar en una empresa present a més de 90 països, amb una facturació de 32 milions d’euros el 2025 i una nova seu en marxa, a Monfullà, a Bescanó, de 13.300 metres quadrats, 3.000 destinats a oficines, i una inversió de 14 milions.
Però, molt abans, tot va començar amb un barber que feia espardenyes quan no tenia clients…
De la barberia al món
Als anys 20, Lluís Pons Sureda,barber d’Osor, va començar a fabricar espardenyes per completar els seus ingressos. Amb la seva dona va obrir una botiga de comestibles on també venien el calçat que fabricaven. Aquell taller, conegut com Can Lluís Espardenyer, va ser l’origen d’una saga.
El salt va arribar el 1946, quan Antoni Pons va industrialitzar l’ofici amb tres centres de producció: calçat, soles i telers per a la lona. Després vindria el trasllat a Girona, la producció en pols sabaters com La Rioja i Alacant,l’expansió a Barcelona i, ja als 90, els primers mercats internacionals.França va ser la porta d’entrada. Després van arribar altres països europeus i altres continents. Avui la marca ven a Portugal, Colòmbia, les Filipines, els Estats Units, l’Aràbia Saudita…
El jute també té memòria
L’espardenya de jute, el model més icònic de Toni Pons (tot i que el seu catàleg avui inclou tota mena de calçat), funciona perquè no pretén complicar-se. Una sola trenada, un tall de lona, lli o pell, una falca més o menys alta i aquest cosit visible que uneix la part superior amb la base. A Toni Pons, aquest gest continua tenint intervenció manual: l’artesà enfonsa l’agulla a la sola, tensa el fil i envolta la sabata amb un repunt regular. Una raresa industrial en un sector acostumat a accelerar processos.
Aquest cosit no és només decoració. És part de l’estructura de la sabata i de l’ADN de la marca. L’espardenya cosida a mà a Espanya s’ha tornat atractiva en un moment en què la moda busca peces amb història, materials reconeixibles i una certa veritat tàctil.
L’espardenya que va conquerir Letizia
Entre els models més reconeixibles hi ha ‘LAIA-NT’, l’espardenya que va portar la reina Letizia i que va disparar recerques. Confeccionada en lli, amb falca de jute i acabats pensats per a la comoditat, resumeix l’esperit de la firma: una elegància relaxada, sense rigidesa, que funciona amb vestits d’estiu, pantalons blancs o peces de lli.
Un altre model clau és ‘CALONGE’, reinterpretació de l’espardenya valenciana de falca amb cintes al turmell. Té una falca de jute de set centímetres, tires per lligar i una silueta que connecta amb les espardenyes que han acompanyat durant dècades els vestits populars, les festes de poble i els estius de generacions senceres.
Una càpsula al complir 80
Per celebrar l’aniversari, Toni Pons ha llançat una càpsula commemorativa que reinterpreta el seu ADN amb pell trenada. La col·lecció està formada per sis models i es completa amb un bolso i un cinturó. La idea del trenat funciona com a metàfora: passat, present i futur enllaçats per una tècnica que remet a l’origen artesanal de la marca.
La càpsula recorre diverses siluetes: la clàssica espardenya amb falca i cintes al turmell, sandàlies amb sivelles, meritòries i mocassins. «Complir 80 anys és una oportunitat per valorar tot el camí recorregut i tot el que hem après durant aquestes vuit dècades. Però també és un moment per mirar cap endavant», explica Jordi Pons, CEO de la firma i net del fundador.
Patrimoni amb botiga pròpia
L’expansió més visible va arribar precisament amb Jordi Pons, incorporat a l’empresa el 2012. El 2016 va començar una nova etapa amb botigues pròpies i venda ‘online’. La primera botiga al carrer Ferran de Barcelona va marcar l’inici d’una presència física que creixeria dins i fora d’Espanya. La del passeig del Born, al costat de Santa Maria del Mar, funciona avui com a botiga insígnia de Toni Pons a Barcelona: pedra, turisme, barri històric i un producte que s’entén millor quan es pot tocar i provar.
La nova seu logística forma part d’aquest canvi d’escala. «Estem en un moment important per a la companyia. Un dels projectes més rellevants és la posada en marxa de la nostra nova seu logística a Girona, una infraestructura que ens permetrà acompanyar el creixement que hem experimentat en els últims anys, tant pel que fa a producte com a equip i presència internacional», assenyala Pons. El full de ruta inclou noves obertures, després de la recent botiga a Punta Cana, i el reforç del canal digital.
L’aniversari arriba amb reconeixement institucional. El 2025, Toni Pons va rebre el reconeixement de l’Acadèmia de la Moda a la millor col·lecció de calçat i marroquineria, un premi que reforça el seu paper dins del calçat artesanal fet a Espanya. «El nostre objectiu mai ha sigut créixer per créixer. Volem assegurar la continuïtat d’un projecte que fa 80 anys que es construeix sobre uns valors molt clars: el respecte per la feina ben feta, la qualitat, la proximitat i la voluntat de fer les coses amb sentit comú», resumeix Pons.
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