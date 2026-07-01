Mor Manuel Arjona, un dels membres originals de Locomía, als 58 anys
L'intèrpret ha traspassat aquest dimecres per causes que encara es desconeixen
EFE
Manuel Arjona, un dels membres originals del grup Locomía, ha mort aquest dimecres a casa seva, a Barcelona, als 58 anys, segons ha avançat El Español. De moment, es desconeix la causa de la mort de l'artista. Segons ha explicat El País, va passar el dia amb tranquil·litat i normalitat i va morir «en pau» mentre dormia.
Amb diversos discos d'or i de platí a Espanya i a Llatinoamèrica, Arjona va formar part de la primera alineació de Locomía als anys vuitanta, la que va néixer a Eivissa sota el lideratge de Xavier Font i integrada també pel seu germà, Luis Font, i per Gard Passchier.
Aquell va ser el grup que José Luis Gil, aleshores president d'Hispavox, va fitxar per convertir-lo en una banda d'èxit a l'Espanya de finals dels anys vuitanta, gràcies al seu característic moviment de ventalls, les seves muscleres XXL i les sabates de punta. Ben aviat, però, van sorgir desavinences que van provocar, entre altres conseqüències, la sortida de Xavier Font.
Arjona sí que va formar part de la formació que, juntament amb Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes i Francesc Picas, va publicar el primer àlbum de Locomía, Taiyo (1989), que incloïa cançons com Loco Mía o Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.). La projecció del grup els va catapultar fins al «top 10» britànic i els va obrir les portes de Llatinoamèrica.
Va ser el 1992 quan el desaparegut artista va abandonar el grup, després d'haver viscut els anys més brillants d'aquesta peculiar formació, marcada tant per un èxit immens com per les contínues desavinences, amb constants entrades i sortides dels seus membres. El 2013 també va impulsar un dels intents de retorn de Locomía, una iniciativa que, en declaracions a EFE, va assegurar que li feia «molta il·lusió».
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