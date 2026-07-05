Club d’Estil
Laura Zurita (dietista): «Fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb la nutrició; en el cas del colesterol només es millora un 10%, però hi posem més afany»
La fundadora de la Clínica LAZ, a Madrid, defensa que la libido no comença al llit, sinó en l’energia, el descans, l’intestí i una alimentació adequada
MULTIMÈDIA | Alimentació afrodisíaca: un menú de tres plats i un batut que alimentaran el teu desig sexual
Laura Estirado
Durant anys ens han ensenyat a menjar bé per abaixar el colesterol, controlar el sucre o tenir més energia. Però gairebé ningú ens va dir que una amanida, un ou o uns musclos també podien entrar en la conversa sobre el desig sexual. Laura Zurita, dietista-nutricionistaintegral, fundadora i directora assistencial de la Clínica LAZ, ho resumeix amb una frase molt gràficament: «Fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb una nutrició adequada. El colesterol, en canvi, només millora un 10% amb l’alimentació, però hi posem molt més afany».
No parla de màgia, sinó de biologia. «El desig sexual és una necessitat fisiològica del cos humà per reproduir-se. Però abans hi ha la supervivència. Si no estem ben nodrits, el cos no iniciarà aquella fase de reproducció, que requereix molta energia». Si arribes al final del dia en mode bateria vermella, potser el teu cos no està per a focs artificials; en resum.
Últim tabú
Tot i així, ens costa unir alimentació i libido. «La salut sexual i l’alimentació encara no es relacionen gaire perquè, probablement, no n’hem parlat prou a causa dels tabús». Segons Zurita, la sexualitat hauria de ser un indicador més de salut integral. «Sempre la sexualitat s’ha vist com una cosa secundària, però no com un factor de salut. I això és el que estem canviant», comenta a aquest diari.
➡️ L’explicació comença a l’intestí. «A l’intestí hi ha moltíssims neurotransmissors. Cobra molta importància la microbiota intestinal, que a més d’absorbir nutrients també produirà neurotransmissors». Si l’eix intestí-cervell s’altera, poden ressentir-se l’energia, l’ànim i el desig.
➡️ També importa el múscul. «La testosterona és una hormona principal de l’activació del desig sexual –explica–. Una bona qualitat de massa muscular ens produirà una bona qualitat de testosterona. Si estic en decadència muscular, com pot passar en la menopausa o en la tercera edat, disminuirem la testosterona i el nostre desig també». Per això, per cuidar la libido cal prendre prou proteïna i moure’s. «El múscul té moltíssimes funcions, no simplement veure’s bé», recalca.
➡️ Després està la circulació. Zurita ho explica així: «Necessitem tenir les carreteres netes, les venes cuidades, perquè flueixi millor i més ràpid». Per això, al parlar de colesterol, creu que caldria explicar també això: «Potser el pacient el visualitzaria molt millor si li diem que a més d’evitar un infart també millorarà la seva salut sexual».
«En decadència muscular –en menopausa o en la tercera edat– disminueix la testosterona i el nostre desig també»
MENTE Y ÁNIMO
OJOS, OÍDO, NARIZ
CORAZÓN Y CIRCULACIÓN
RESPIRACIÓN
HÍGADO
MICROBIOTA
PIEL, CABELLO, UÑAS
Indicadors a tenir en compte
¿Senyals que la falta de desig pot venir del plat? La primera és el cansament. «Quan un pacient està amb fatiga crònica, cansat, arriba al final del dia sense energia, ens està dient que té una carència nutricional». «El macronutrient essencial per a la nostra energia diària és el carbohidrat», afirma. Pasta, arròs, patata, tubercles o llegums no són els dolents de la pel·lícula si es trien bé.
El problema són els ultraprocessats i el sucre. «Són carbohidrats enganyosos: donen una pujada molt gran de sucre, un pic i després una baixada». Ella ho anomena «muntanya russa», la qual «produeix molta fatiga i molt cansament perquè és un estrès metabòlic important». Millor triar carbohidrats integrals, llegums i tubercles com la batata [el seu perfil nutricional és similar al d’un aliment «integral» gràcies a la seva riquesa en micronutrients, vitamines i el seu menor impacte en el sucre en sang davant la patata comuna].
L’altra víctima de la cultura de la dieta són els greixos. «Els greixos bons són els maons de les hormones. Si no consumeixo greixos, en general no produiré hormones», destaca. Oli d’oliva, alvocat, fruita seca, peix blau, ou o llavors entren aquí amb honors. «Moltes persones viuen amb baixa libido perquè no estan ben alimentades. Les dietes restrictives són un dels enemics de la libido», sentència.
Micronutrients clau
Entre els micronutrients clau hi ha el zinc, la vitamina D, les vitamines del grup B i el magnesi. El zinc, diu, és «el micronutrient rei» per a la producció de testosterona. ¿Ostres? Sí, però no cal hipotecar-se. «No tenim per què anar-nos a aliments elitistes, exclusius o cars. El musclo és una bona font també».
«Moltes persones viuen amb baixa libido perquè no estan ben alimentades. Les dietes restrictives són un dels enemics de la libido»
La vitamina D també importa. «A Espanya tenim un dèficit no de llum solar, sinó d’exposició solar», afirma. A més, si eliminem els greixos de la dieta, en dificultem l’absorció. «La vitamina D necessita greix. Cal consumir-la en un dinar principal amb greix», avisa.
Zurita agrupa els aliments que afavoreixen la resposta de l’organisme en quatre blocs: els que donen energia, els que ajuden a produir hormones, els que aporten minerals i vitamines («l’espurna»), i els vasodilatadors i antioxidants. En aquest últim grup mana el color vermell. «La naturalesa ens parla amb la forma –com la del plàtan, l’ostra, el musclo...– i els colors dels aliments», diu.
Alimentar el plaer
Per començar a cuidar-se des del plaer, l’especialista proposa tres canvis: «Un, equilibrar els plats amb el ‘mètode plat’, que la meitat del plat sigui vegetal; un quart, proteïna, i l’altre quart, carbohidrat de qualitat. Dos, que tinguin molt color. I tres, hidratació».
«No podem esperar que el desig sexual millori de manera immediata per haver menjat un únic aliment en un sol àpat. Ha de ser una alimentació continuada»
Zurita adverteix que tampoc no es pot esperar que un bon sopar afrodisíac ho resolgui tot. «Una alimentació per millorar la libido no significa que amb un aliment o un plat que mengem ja tindrem una resposta immediata». Cal mantenir-lo en el temps i, de vegades, fins i tot, recórrer a la suplementació. Com una de les ambaixadores a Espanya de LELO, la reconeguda marca sueca de botiga de joguines i benestar sexual, Zurita proposa ‘aliats’ com el Wellbeing Powder de LELO: «una concentració de més de 85 aliments liofilitzats». O sigui, «un plus».
La clau està en menjar suficient, descansar, moure’s, hidratar-se, cuidar la microbiota i deixar de parlar del plaer com si fos un extra. «La nostra sexualitat és salut», conclou.
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