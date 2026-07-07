Mor als 27 anys l'streamer Chatterbox en un accident de trànsit durant un viatge familiar
El youtuber va xocar contra una camioneta en un sinistre en què viatjava amb els seus pares i la seva germana.
Regió7
L'Argentina està commocionada. Tot just un mes després de la mort de l'streamer Gaspi en un accident d'helicòpter al Brasil, en què també van perdre la vida el cantant Oliver Tree, el director de videoclips Lucas Vignale i el brasiler Lucas Brito Chaves, el país viu aquesta setmana una tragèdia molt similar. Sebastián Funes, conegut a YouTube com a Chatterbox, ha mort als 27 anys en un accident de trànsit durant un viatge familiar.
Chatterbox va morir aquest diumenge en un accident a la Ruta 5, mentre viatjava amb la seva família en un Honda Civic, que va xocar frontalment contra un altre vehicle. Segons les primeres hipòtesis, la col·lisió es va produir després que un dels conductors envaís el carril contrari en intentar avançar un camió amb remolc en un tram recte de la carretera.
El seu pare també va morir a l'acte, mentre que la seva mare i la seva germana van ser traslladades d'urgència a l'hospital. De moment no ha transcendit la gravetat de les seves lesions. Els ocupants de la camioneta i del camió implicats en el sinistre van resultar il·lesos.
Qui era Chatterbox?
L'argentí Sebastián Funes va començar a construir una àmplia comunitat a YouTube l'any 2018 amb retransmissions en directe de videojocs, en què combinava partides, reptes i un estil desenfadat que va connectar amb milers de seguidors.
Amb el pas dels anys es va consolidar com una de les figures destacades de l'àmbit gamer, reunint més d'1,6 milions de subscriptors al seu canal i una important audiència en altres plataformes digitals.
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