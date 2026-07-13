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Futbol

Els experts en longevitat coincideixen sobre Leo Messi: «Als 39 anys, desafia les lleis de l’envelliment. No és un miracle, té el seu origen en una estricta metamorfosi iniciada el 2014»

L’astre argentí ha adaptat el seu joc i la seva rutina per maximitzar el seu rendiment

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Lionel Messi, capità i figura de l’Argentina.

Lionel Messi, capità i figura de l’Argentina. / EUP

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Andrea Riera

Leo Messi ha complert 39 anys i continua demostrant que l’edat no ha de ser un obstacle per competir al màxim nivell. Mentre molts futbolistes ja s’han retirat o estan lluny de la seva millor versió, l’argentí continua sent un dels jugadors més determinants i marca diferències.

Fa temps que els experts en longevitat es fixen en el seu cas i creuen que darrere del seu rendiment no hi ha cap secret: «Als 39 anys, desafia les lleis de l’envelliment. No és un miracle, té el seu origen en una estricta metamorfosi iniciada el 2014».

Tot va començar després d’un 2013 molt complicat per a Messi. Aquell any va patir diverses lesions musculars i també va tenir problemes digestius que fins i tot li van provocar vòmits durant alguns partits. Aquesta situació li va fer replantejar-se la seva vida, va fer un gir a la seva manera de cuidar-se i va començar a canviar hàbits que arrossegava des de feia anys.

A partir d’aquell moment no només va modificar la seva alimentació, sinó que també va començar a prestar molta més atenció al descans, a la recuperació i a la manera d’entrenar. L’objectiu era arribar millor als partits, recuperar-se abans de l’esforç i evitar que les lesions tornessin a aparèixer amb tanta freqüència.

Un dels canvis més importants va estar en la dieta. Va deixar de banda l’excés de sucre, les farines refinades i molts productes processats per apostar per una alimentació molt més equilibrada, basada en fruites, verdures, cereals integrals, peix, oli d’oliva, fruita seca i carns magres. L’especialista que va seguir de prop aquest procés va arribar a dir que el sucre era «el gran enemic del múscul».

Els especialistes recorden que amb el pas dels anys, el cos necessita més temps per recuperar-se i per això descansar bé i controlar les càrregues de treball és gairebé tan important com entrenar.

En el cas de Messi, manté una rutina molt cuidada de descans, dedica temps a recuperar els músculs després dels partits i realitza exercicis per millorar l’estabilitat, la mobilitat i la força sense sotmetre el cos a un desgast innecessari. A més, sol recórrer a tècniques com la crioteràpia, els banys de contrast o l’alliberament miofascial per accelerar la recuperació.

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Amb el pas dels anys també ha acabat adaptant la seva manera de jugar. Ja no necessita córrer tant com abans per ser decisiu, perquè ara tria molt millor quan accelerar, quan aparèixer i quan guardar forces.

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