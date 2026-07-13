"Qualsevol informació pot ser important": el compte oficial de fans de Rosalía demana ajuda urgent per trobar en Mykee, un dels seus 'motopapis'
La policia de Miami demana la col·laboració de la ciutadania per localitzar Micheal-Anthony Leones Espino, un ballarí conegut amb el sobrenom de Mykee
Oriol García Dot
El compte oficial de fans de Rosalía ha difós un comunicat que demana ajuda en la recerca de Micheal-Anthony Leones Espino, un ballarí conegut com a Mykee amb qui han treballat figures com la mateixa cantant de Sant Esteve Sesrovires i la seva exparella Rauw Alejandro i, que es troba desaparegut des del 12 de juliol a les 12.30 del migdia a Miami.
La policia de Miami sol·licita la col·laboració ciutadana en la recerca d'aquest ballarí de 28 anys. Segons aquesta informació, aquest noi fa 1,70 metres d'alçada i pesa 68 quilos, és de constitució prima i atlètica, té els cabells i els ulls castanys, la pell morena i, l'última vegada que va ser vist, vestia una camisa d'estil camuflatge, pantalons curts negres i sabates negres.
Vist per última vegada el 12 de juliol
A més, segons l'Oficina de Víctimes Especials del Xèrif de Miami-Dade, Michael-Anthony Leones Espino va ser vist per última vegada el 12 de juliol aproximadament a les 12.30 del migdia al bloc 14200 de Southwest 161st Court, a Miami.
A aquest comunicat de l'Oficina del Xèrif de Miami-Dade s'hi han sumat diversos comptes de fans, com és el cas del perfil d'Instagram @rosaliavtspain, conegut per ser el compte de fans oficial de l'artista catalana. En la seva publicació han expressat una preocupació total pel ballarí desaparegut, que va formar part del cos de ball del Motomami Tour de Rosalía el 2022 i el 2023. A més, el jove ballarí comparteix contingut sobre la seva trajectòria i els seus treballs al compte @mykemooves.
Missatge del compte de fans de Rosalía
Segons ells, tot i que no és el tipus de notícies que els agrada compartir i difondre, es necessita el nombre més gran possible de persones implicades en aquesta recerca per poder trobar Mykee tan aviat com sigui possible. "Mykee, un dels 'motopapis', ha desaparegut i les autoritats ens demanen col·laboració per ajudar a trobar-lo", expliquen.
Han acabat exposant que: "Qualsevol informació, per poc que sembli, pot ser important. Gràcies per la vostra col·laboració". És molt important que qualsevol persona que tingui algun detall sobre aquest cas es posi en contacte amb l'agent A. Madrigal al 305-715-3300 (oficina), 305-715-3214 (despatx), correu electrònic: u307222@mdso.com, o truqui a 'Crime Stoppers' al 305-471-TIPS (8477).
També va treballar per a Rauw Alejandro
La recerca de Michael-Anthony Leones Espino també s'ha difós molt en el cercle de l'artista porto-riqueny Rauw Alejandro, ja que el ballarí ha treballat amb Rauw en les seves gires 'Vice Versa, Saturno' i en el 'Cosa Nuestra Tour'. D'aquesta manera, ja són milers els comptes que han difós el missatge de recerca del jove artista, de manera que ara només queda esperar qualsevol novetat o informació al respecte.
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